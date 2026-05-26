Специалисты считают, что популярное правило «не есть после шести вечера» давно устарело. По мнению врачей, оптимальное время для ужина — промежуток между 19:00 и 20:00, когда организм еще успевает спокойно переварить пищу до сна.

Популярный совет «не есть после шести» имеет рациональное объяснение, однако ключевую роль играет не конкретное время, а промежуток между ужином и сном.

Когда лучше всего ужинать?

По рекомендациям врачей и исследователей, оптимальным временем для вечернего приема пищи считается период между 19:00 и 20:00. Это позволяет организму спокойно переварить пищу ещё до ночного отдыха.

Почему не стоит ужинать поздно?

Специалисты отмечают, что ранний ужин снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и улучшает качество сна. Кроме того, у организма появляется больше времени для восстановления и нормального обмена веществ.

Это особенно важно для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, вздутием живота или кислотным рефлюксом. Кроме того, ранний прием пищи способствует стабилизации уровня сахара в крови.

Исследователи объясняют: если человек регулярно ест поздно вечером, организм дольше остается в режиме активного пищеварения и не переходит к процессам восстановления, и сжигания жира.

А со временем нарушение режима питания приводит к появлению лишнего веса.

Каких продуктов лучше избегать перед сном?

Перед сном врачи советуют не употреблять жирную пищу – она долго переваривается и вызывает тяжесть в желудке.

Запрет касается и кофеина ( кофе, шоколад) и энергетических напитков, “убивающих” сон.

Отдельно специалисты предупреждают об алкоголе. Несмотря на кажущееся расслабления, спиртное нарушает фазы глубокого сна и негативно влияет на ночное восстановление организма.

Медики подчеркивают, что для здоровья важнее не конкретный час ужина, а достаточный промежуток между едой и сном. Правильно подобранное время вечернего приема пищи помогает улучшить сон, поддерживать нормальный обмен веществ и легче контролировать вес.