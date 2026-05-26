Ксения Алферова отметила 52-летие спустя несколько месяцев после расставания с Егором Бероевым и поделилась с подписчиками откровенными мыслями о страхах, одиночестве и внутренней борьбе после болезненного разрыва.

Актриса отметила 52-летие спустя несколько месяцев после развода с супругом Егором Бероевым. Актриса опубликовала видео с зажигательным танцем в длинном алом платье и симпатичной шляпке. С некоторых пор звезда стала активнее вести свой блог и делиться с подписчиками деталями своей жизни после болезненного разрыва. По словам Алферовой, ей помогают вера, поддержка близких и умение находить радость даже в непростые периоды жизни.

Фанаты только рады, ведь от каждого поста Ксении веет душевным теплом и необыкновенной человечностью, которыми не могут похвастаться многие ее коллеги.

«Здравствуйте, все, все, все! Мой Новый год начался и очень я этому рада! И так безмерно благодарна Богу за такую удивительную возможность, жить здесь свою жизнь! Это какое-то невозможное счастье! Да, периодически наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать. Не сама, с помощью главного моего защитника, который живет везде и всюду и всегда рядом, только руку протяни!» — пишет артистка, которая пережила серьезное предательство со стороны самого близкого человека.

Минувший год стал для нее. В прессе то и дело обсуждали роман Бероева с юной балериной, которую тот уже успел сделать своей женой. Само собой, для Ксении ситуация стала тяжелым ударом. Однако несмотря ни на что она старается не унывать, а верные поклонники поддерживают ее добрым словом.

«Смотрю на вас — босиком. В этом потрясающем красном платье. Абсолютно свободная. Ну какая же это роскошь в наше время — разрешать себе быть настолько настоящей, теплой и живой», «С днем рождения, настоящая, неповторимая Ксения!», «Как вам идет!», — пишут восхищенные фолловеры.

Поклонники считают, что после тяжелого расставания Ксения Алферова смогла сохранить главное — внутреннее достоинство, теплоту и способность открыто говорить о своих чувствах. Многие отметили, что именно эта искренность и жизнелюбие сегодня вызывают к ней еще больше уважения и симпатии.