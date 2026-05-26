В Латвии резко замедлился рост электромобилей — рынок зависел от субсидий

Дата публикации: 26.05.2026
Рост числа электромобилей в Латвии заметно замедлился после завершения государственной программы поддержки. Хотя доля электрокаров продолжает увеличиваться, количество новых регистраций фактически перестало расти.

В Латвии впервые за последние годы заметно замедлился рост рынка электромобилей, пишет Dienas Bizness.

По данным Центрального статистического управления, в начале 2026 года количество впервые зарегистрированных легковых электромобилей составило 1620 машин. Это на 28% больше, чем год назад, однако немного меньше показателя конца 2024 года.

При этом общий рынок автомобилей продолжает расти быстрее — количество впервые зарегистрированных машин в целом увеличилось на 47%.

Несмотря на замедление темпов, доля электромобилей в автопарке Латвии продолжает постепенно увеличиваться. Сейчас она достигла почти 1,8%. Для сравнения: в 2024 году электромобили составляли около 0,8% всех автомобилей, а в 2020 году — лишь 0,1%.

Фактически за несколько лет рынок вырос в разы, однако сейчас становится заметно, что прежний стремительный рост начал упираться в стоимость автомобилей и сокращение субсидий.

До конца 2025 года в Латвии действовала государственная программа поддержки покупки электромобилей, финансируемая через Инструмент аукциона квот на выбросы. Размер помощи на один автомобиль составлял от 3350 до 9000 евро. Однако основное финансирование программы было исчерпано уже летом прошлого года.

Всего поддержку получили покупатели примерно 5600 автомобилей, включая не только полностью электрические машины, но и гибриды.

На рынке это уже воспринимают как важный сигнал: спрос на электромобили в Латвии во многом зависел именно от государственных дотаций. Как только субсидии начали заканчиваться, рост регистраций практически остановился и стабилизировался примерно на уровне 1600 новых электромобилей в год.

Для многих жителей Латвии электромобиль по-прежнему остается дорогой покупкой — особенно на фоне высоких цен, стоимости кредитов и сравнительно медленного обновления зарядной инфраструктуры за пределами крупных городов.

При этом европейская политика продолжает подталкивать рынок к переходу на электротранспорт, поэтому давление на традиционные автомобили в ближайшие годы, вероятно, будет только усиливаться.

Сейчас главный вопрос для рынка — сможет ли спрос на электромобили в Латвии расти дальше без прямой финансовой поддержки государства.

Автор - Юлия Баранская
