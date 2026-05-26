В Латвии растет число детей в учреждениях — многие снова теряют семью после возвращения к родителям

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заброшенная детская комната

Изображение: BB.lv/AI.

В Латвии под внесемейной опекой находятся около 1,5% детей. Несмотря на постепенное снижение общего числа таких случаев, специалисты предупреждают о тревожных тенденциях — детям все чаще приходится менять форму опеки, а количество несовершеннолетних в учреждениях снова растет.

В системе внесемейной опеки Латвии сохраняется ряд серьезных проблем, несмотря на постепенное сокращение общего числа детей, живущих вне семьи.

По данным Центра защиты детей, в прошлом году под внесемейной опекой находились 5160 детей. Для сравнения: в 2022 году таких детей было почти 5800. Сейчас это примерно 1,5% всех детей, проживающих в Латвии, пишет Diena.

Наиболее распространенной формой остается опека — в 2025 году под опекой находились 3220 детей. Однако специалисты отмечают, что на практике система все чаще опирается также на приемные семьи, кризисные центры и учреждения длительного ухода.

Особую тревогу вызывает то, что дети нередко многократно переходят из одной формы опеки в другую. Для ребенка это означает постоянную потерю стабильности: смену семьи, окружения, школы и социальных связей. Именно такие повторные перемещения специалисты считают одним из самых болезненных факторов для детской психики.

Еще одна заметная тенденция — рост числа детей, попадающих в учреждения длительного ухода и социальной реабилитации. Сейчас там находятся более 600 несовершеннолетних, и этот показатель продолжает увеличиваться.

При этом в самоуправлениях не хватает социальных работников, а доступных услуг поддержки по-прежнему недостаточно. В Центре защиты детей также указывают на слабое взаимодействие между центрами поддержки внесемейной опеки, социальными службами и сиротскими судами.

Серьезной проблемой остается и ситуация с лишением родительских прав. В прошлом году ограничения или лишение прав коснулись 973 родителей и 1176 детей. По решению суда родительские права были окончательно отняты у 584 человек.

Одновременно права были восстановлены почти 300 родителям. Однако специалисты отмечают тревожную тенденцию: многие семьи спустя некоторое время снова попадают в кризис.

По данным Центра защиты детей, 178 родителей были лишены прав повторно. Чаще всего повторное разлучение с детьми происходит в течение одного-трех лет после восстановления семьи.

Главной причиной остаются зависимости родителей — алкогольная или наркотическая. Именно с ними чаще всего связаны насилие, пренебрежение к ребенку и повторное вмешательство служб.

Фактически специалисты все чаще говорят о том, что одной только формальной процедуры восстановления родительских прав недостаточно. Семьям требуется длительная поддержка, наблюдение и участие социальных служб даже после возвращения ребенка домой.

На фоне демографического спада и сокращения числа детей в стране тема стабильной семейной среды становится для Латвии все более чувствительной — как социальной, так и долгосрочной государственной проблемой.

#Латвия #семья #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
