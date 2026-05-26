26 мая 2026 года чтят память двух святых по имени Гликерия. Одну — Ирклийскую, другую — Новгородскую. Этот день называли Лукерии Комарницы или Гречишницы. Считалось, что с этого дня начинают кусаться комары, а также сажают гречиху.

О чем вспоминают в Церкви 26 мая 2026 года

Гликерия Ираклийская. Она жила во II веке. Она была дочерью градоначальника Рима, принадлежала к знатному роду. Семья позже переехала в Трянополь, но вскоре родители девочки умерли. Гликерия приняла крещение и стала каждый день посещать богослужения. Когда при императоре Антонине она отказалась поклониться идолу Зевса, то впала в немилость.

Она решила, что готова пострадать за веру, и каждый день просила в молитвах дать ей сил пережить любые муки. Как-то она смело вошла в капище и стала молиться, чтобы идолы были повержены. И в тот момент волшебным образом статуя Зевса рухнула с пьедестала.

Жрецы в ярости пытались побить ее камнями, но ни один не попал в цель. Но на следующий день девушку схватили и повели на истязания. Однако в толпе появился ангел Господень, это привело мучителей в такой ужас, что все приготовления прервали и девушку просто кинули в темницу, дверь опечатали, оставив ее без еды и воды. Но, когда правитель открыл дверь через много дней, девушка чудесным образом оказалась жива и здорова.

Все это время ее питали ангелы. Тогда ее увели в город Ираклия, где пытались сперва бросить в печь, но она не сгорела, кинули в пость к диким зверям, но они не тронули ее, потом сняли с нее кожу, но ангел залечил все раны. Ее страж, пораженный чудом, уверовал, но его тут же умертвили за попытку вступиться за девушку. И лишь когда девушка взмолилась, прося забрать ее к себе, она была умерщвлена львицей. Мощи святой славны тем, что из них исходит целебное мирро. Г Гликерия Новгородская. Житие Гликерии Новгородской жила в XV веке. О ней известно крайне мало. Точно понятно, что она была дочерью старосты улицы Легощей в Нивгороде. Скончалась она в 1522 году, а через 50 лет ее мощи обретены нетленными близ церкви святых Флора и Лавра. От них многие годы происходили многочисленные исцеления.

Смысл праздника

Одна из святых была причислена к столь высокому лику за преданность вере и смирение, вторая — за чудесные исцеления. Важно каждому из нас понимать, что по вере его воздается, порой — просто удивительно.

Что можно делать 26 мая 2026 года

Пора сеять огород. Отличный день для посещения стоматолога. Принято надевать новую одежду. Уберите из дома ненужные вещи. Отличный день, чтобы бросить всякие вредные привычки, например, перестать курить.

Что нельзя делать 26 мая 2026 года