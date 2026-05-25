В Китае открыли самый высокий в мире горизонтальный небоскреб 0 117

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горизонтальный небоскреб.

В китайском городе Чунцин завершили строительство уникального архитектурного комплекса The Crystal — самого большого и высокого горизонтального небоскреба в мире. Гигантская конструкция расположена на высоте 250 метров над землей и соединяет сразу четыре башни.

Стальной каркас гигантского небоскреба весит примерно как Эйфелева башня.

В городе Чунцин, Китай, реализовали один из самых амбициозных архитектурных проектов современности — гигантский горизонтальный небоскреб The Crystal, расположенный на высоте 250 метров над землей.

Как передает Oddity Central, необычная конструкция простирается на 300 метров и объединяет сразу четыре вертикальных башни. Благодаря этому The Crystal считается самым большим и высоким горизонтальным небоскребом в мире.

Здание построили в одном из самых густонаселенных районов Чунцина – на слиянии рек Янцзы и Цзялин.

Хотя концепция «воздушных мостов» между небоскребами уже использовалась ранее, например, в сингапурском Marina Bay Sands или пекинском комплексе Link Hybrid, The Crystal значительно превзошел предыдущие проекты по масштабам.

Проект реализовала азиатская девелоперская компания CapitaLand. Примерная стоимость строительства составила около 1,1 миллиарда долларов.

Для наружной облицовки сооружения использовали около 3 тысяч стеклянных панелей и около 5 тысяч алюминиевых элементов.

Сам горизонтальный небоскреб содержит семь больших секций. Часть конструкций собрали на земле, после чего с помощью гидравлических систем подняли на высоту 250 метров для финального монтажа.

Стальной каркас The Crystal весит примерно 12 тысяч тонн – почти столько же, как и Эйфелева башня.

Помимо архитектурной уникальности The Crystal также выполняет функцию жилого и развлекательного пространства. Внутри расположены рестораны, бары, приватный клуб, сады на крыше и два бассейна с эффектом бесконечности.

Одной из главных туристических достопримечательностей стала смотровая площадка Exploration Deck со стеклянным полом площадью 1500 квадратных метров, с которой открывается панорамный вид на город.

The Crystal стал одним из самых необычных инженерных проектов последних лет и еще одним символом архитектурных амбиций Китая. Эксперты считают, что подобные мегапроекты постепенно меняют представление о современных небоскребах и городах будущего.

#туризм #строительство #архитектура #развлечения #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
