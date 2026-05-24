Со временем замечаешь, что, вместо освоения новых пространств, куда более удовольствия доставляет – проникновение вглубь уже знакомого. И возвращение к собственному прошлому. Пятое посещение Вены в начале благодатного туристического сезона напомнило о временах, которые мы уже, казалось бы, давно потеряли.

Вокзал для двоих

Поезд с аэропорта Швехат прибывает на Главный Вокзал, Hauptbahnhof Wien – гигантская конструкция, которую, даже при лучшем раскладе, наш Rail Baltic никогда не достигнет. Все потому, что, как с 1918 года перестала существовать Австро-Венгрия, и Вена лишилась выхода к Адриатике – так вся логистика сделалась преимущественно железнодорожной, стальные магистрали 9-миллионной страны, это основа ее народного хозяйства и стиль жизни. Жизнь столицы вращается вокруг ее вокзалов, а этот, запущенный во втором десятилетии XXI века, самый современный.

Сколько раз мы вдвоем не пересекали Hauptbahnhof, всегда находили что-то занятное – либо магазин необязательных, но красивых вещиц; либо пекарню с хрустящими теплыми бубликами, посыпанными солью. Вокзал – место, где, по крайней мере, до 9 вечера можно купить продукты. Прочие венские гастрономы закрываются уже вскоре после 7. Таков странный, для нас, манер работы – точно так же, как и то, что пиво, вино и шнапс тут можно приобрести в супермаркете с самого времени открытия, 7 утра. Тут бы и напрашивается – «но пьяных не видели», однако нет. Бомжи, иммигранты, маргиналы всех мастей – этого добра в Вене хватает, о чем ниже.

Когда новый огромный вокзал возводили, то отвоевали сотни гектаров у старых сортировочных путей, и выстроили там высотки смелой архитектуры. Примерно как у нас в районе Сканстес, но, в Вене уже виден результат. И назвали новые улицы именами мыслителей XX века, Поппера и Адлера. Австрийские евреи, состоявшиеся в эмиграции, куда они бежали от Холокоста, внесли большой вклад в понимание человека и общества.

Орган Михаэлькирхе, построенной в начале XIII века. Фото автора.

А сейчас на их «штрассе» ходят веселые выходцы из б. Югославии с золотыми часами на запястье, и барышни в черных платочках. Занятно было рассматривать публику на остановке трамвая D ранним утром, с высоты 4-го этажа отеля, где в номере не работает телевизор и кондиционер, а цена на человека в день приближается к сотке евро. Что поделать – на «Евровидение» приехало много ценителей популярной эстрады, а ремонтник, видимо, один на несколько гостиниц. Точно так же, как уборщица в номерах – не заглянула ни разу. Зато выдающийся дизайн – все как будто сделано из ящиков, лампочки висят на шнурах, металлические столы и стулья прикручены намертво к полу. Да уж, наш Booking иногда преподносит такие сюрпризы путешествующим самостоятельно.

Венская опера. Фото автора.

Общественный транспорт Вены идеален – но несколько старомоден в плане оплаты. Так, купленный прямо в салоне трамвая или на станции метро по нашей платежной карте билет, нужно тут же просунуть в компостер, чтобы там появился чернильный оттиск. Вы можете кататься сколь угодно под землей, хоть весь день, но стоит выйти уже через пять минут, и билет уже недействителен.

Зато в национальной гордости великоросса смотришь на экран, где под бело-сине-красным флажком на чистом языке Пушкина и Путина, тебе рассказывают тонкости приобретения билета. Во как!

Так вот ты какое, Золотое Руно! Фото автора.

Покажите ваши сокровища

Ныне 1,9-миллионная Вена лишь на 900 000 состоит из собственно урожденных австрийцев. Хотя, понятное дело, сами они могут происходить из самых разных племен. Допустим, федеральный канцлер и большой друг СССР Бруно Крайский был из евреев, знаменитый диверсант «человек со шрамами» Отто Скорцени из поляков, а парадоксальный художник экспрессионист Оскар Кокошка из чехов. Так что 100% «немецких австрийцев» отыскать будет трудновато.

В прочем же населении, преобладают иммигранты 1-го и 2-го поколения. Во-первых, представители ислама; во-вторых, как ни странно, православные (сербы, черногорцы, и в последние годы украинцы); в-третьих, разумеется, жители Южной и Юго-Восточной Азии. Но так как все эти этносы, плюс-минус, равнозначны, то никто особо не доминирует – и Вена создает эдакий приятный, хотя и темноватый визуально, микс публики.

Вот китайская семейка – муж, жена, ребенок на руках и ребенок в коляске, рассматривают в темном зале сокровищницы Габсбургов во дворце Хофбург, золотые реликвии Каролингов, X века. А у них-то, в Поднебесной, уже тысячи три годков как власть держали императоры. Ну, а для нашего брата, сопоставляем: да, Киев уже был, а вот на месте Риги в лучшем случае ливское городище.

Советский воин в столичной перспективе. Фото автора.

Непредставимое богатство – и в чисто финансовом, и в сущностном смысле, выставлено ныне в сумрачных кладовых резиденции австрийского двора. Наверное, именно тут содержится квинтэссенция этой монархии, столетия удерживавшей геополитическую ось Европы. Бывшей то союзницей, то противницей России – но без отношений с которой русскую историю XVIII-начала XX веков, представить нельзя.

Мрачные портреты средневековых кайзеров; пространные полотна коронации с сотнями детально прорисованных лиц; короны и мантии, которые вроде бы предназначены даже не для живых людей, а просто для витрины… И смотришь на датировку – ну, скажем, шестнадцатое столетие. Ватикан, Оружейная палата Кремля – ну где еще такое в Европе можно увидеть? Уж точно, что не в Музее истории Латвии.

Вена – очень зеленый город. Фото автора.

Императрица Елизавета Баварская, или Сиси (1837-1898) – самый раскрученный габсбургский бренд. Ей посвящены и ликер, и веера, и духи с мылом. А все потому, что жена Франца-Иосифа, выдающаяся по уму и красоте (в годы властвования пышных форм она усмиряла плоть жесткими диетами и гимнастикой), противопоставляла себя венскому двору, и пала в итоге от заточенного напильника итальянского анархиста на берегу Женевского озера. Драматичной судьбе несчастной Сиси посвящена, среди прочих, книга на русском. Пролистываю ее на полке музейного магазина, а рядом опять же, русскоязычный альбом о Вене. Не со старых времен, издан в 2025 году – однако!

Дворец Шенбрунн, жизнь замечательных животных

Тут лучше всего провести погожий денек, когда солнце жарит уже за 25, а в окрестностях необъятного желтого дворца (ныне частное владение, сдается под всевозможные мероприятия) распространяются веселые крики зверей.

Вена – родина слонов, морских львов, пеликанов, пингвинов, гадюк и прочих невероятных существ, жизнь коих в близких к природным условиям можно отслеживать в Тиргартен-Шенбрунн. Вот мне лично более всего понравилось общение с парой мыслящих воронов, Руфусом и Мунией, которые за орешки и семечки позволили снять пару видео, с прыжками, ужимками и карканьем.

Прекрасный фонтан Шенбрунна. Фото автора.

Schönbrunn переводится с немецкого как «прекрасный источник» или «красивый колодец». Это название произошло от артезианского колодца, который использовался императорским двором Габсбургов. Первые упоминания о сооружении на месте нынешнего дворца датируются XIV столетием. Император Матвей, согласно легенде, во время охоты в 1612 году натолкнулся на дивные ручьи, что позже и дало нынешнее название дворцу, близ которого и по сейчас красуется величественный фонтан Нептуна.

Кругом вода

Выдающиеся водные характеристики Вены заслуживают, вообще, особого поклонения. Тут самая лучшая H2O среди всех европейских столиц – так что можно смело пить из крана, и всегда будет вкусненькая, холодненькая. Идущая с Альп самотеком вода не хлорируется, лишь подвергается, на всякий случай, «умной» фильтрации. Следовательно, эта основа лежит во всем питании, метаболизме местного люда, который оттого и обладает весьма цветущим видом, а также довольно умеренными нравами. Такова, по нашему мнению, разгадка процветания австрийцев.

Что же касается Дуная, то, воспетая вальсами Шуберта крупнейшая водная артерия Европы, пересекающая 10 государств – от Германии до Украины можно добраться на кораблике – в пределах Вены распадается на несколько русел. Как такового, единого пафосного ансамбля, подобного Будапешту, тут нет, хотя на берегу одной из проток, выстроили деловой квартал небоскребов.

Острова же удивительным образом напоминают нашу Закюсалу и Луцавсалу – разной степени комфорта и запущенности набережные, необязательное, бродяжье население с вкраплениями редких туристов, и дорогущие кафе. Что называется – увидеть стоит, но удовольствие на один раз. Выходить на остановках метро Alte Donau (Старый Дунай, линия U1) и Neue Donau (Новый Дунай, линия U6). Или же «Донауинзель» (Donauinsel) — наземная эстакадная станция линии U1, расположенная в 22-м районе Донауштадт на одноименном искусственном острове посреди Дуная.

Кстати, насчет номеров районов – в Вене они всегда значатся впереди указателей улиц. Старожилы знают, к примеру, что 10-й, Favoriten, традиционно считается стремным. Будучи присоединен к столице только в 1874 году, он и по сейчас что-то типа нашей Москачки. Бывшие пролетарские кварталы населяют нынче иммигранты, и по населению он первый в городе – более 200 000 человек. Ну, не знаю, как другим – а нам вполне понравилось.

Память о трагедии

Накануне парада всевозможной, порой безвкусной попсы «Евровидения», нам удалось попасть на грандиозный концерт под открытым небом, который в память жертв Второй Мировой войны открывал федеральный президент Австрии, Александр ван дер Беллен. Родился потомок голландского аристократа при русском дворе в 1944 году, в то время, как земля Остмарк была совокупным с Третьим Рейхом образованием, а ее представители ударно сражались на фронтах.

Именно австрийская дивизия 22 июня штурмовала Брестскую крепость, а альпинисты дивизии «Эдельвейс» во многом рекрутировались из местных горцев. Не говоря уж о том, что бесноватый фюрер был из городка Браунау, что под Линцем – и первые 23 года прожил в Австрии. Эх, зря все-таки профессора Венской академии отвергли незадачливого живописца, был бы еще один художник от слова «худо», а не вдохновитель и организатор массовых убийств.

Австрия, тем не менее, позиционирует себя как первая жертва нацизма – и находившийся тут концлагерь Маутхаузен дал имя фонду, проводящему массовые мероприятия. В его символике преобладает красный цвет – и как национальное красно-бело-красное знамя (цвет подлинно алый, посветлей латвийского будет), и как красный треугольник, которым в лагерях метили коммунистов.

Президент твердым голосом, не выдававшим возраста, осудил тоталитаризм и войну, представил нескольких действительно пожилых людей, которым ныне близко к 100 – бывших узников-детей. А потом заиграл Венский симфонический, да так, что дрожь пробирала. Все это происходило на фоне вечереющего над монументальным дворцом императоров небом, у вознесших копыта конных памятников, и 200-летней колоннады крепостных ворот, которая ныне символизирует память о всех убитых австрийских солдатах.

Возвращаясь с эмоционального концерта, проехали на трамвае возле подсвеченного фиолетовым цветом фонтана. В уже наступившей тьме отблески падали на золотой щит воина Красной Армии, монумент которому был установлен в самом центре Вены еще в августе 1945 года, еще до формального окончания Второй Мировой. Рабочие расставляли у памятника скамейки – близилось мероприятие посольства России. На следующий день несколько сотен людей шли по центральной улице Вены с флагами СССР, РФ, Беларуси, Георгиевской лентой. Местные власти ограничились тройкой полицейских машин в хвосте колонны.

ЖЕРТВЫ ИМПЕРИИ

В XVIII-XIX веках, начиная с войны за Испанское наследство, и до австро-прусской, монархия потеряла 1-1,2 миллиона погибшими и умершими от ран. В Первой Мировой – столько же. А когда уже бывшая Австро-Венгрия была разделена, и, так сказать, играла за разные команды Второй Мировой – около 5 миллионов! Львиную долю этого составили жертвы Холокоста, резни на Балканах и в бывшей австрийской Восточной Галиции…

ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Наш поезд метро линии U4 остановился на станции Pilgramgasse, и стоял минут 10, пока машинист и прибывшие неравнодушные венцы убеждали негра непреклонных годов, не бросаться под поезд. Он орал на языке Гете и Гитлера, и вырывался. Отчаявшись убедить гостя с Африки, венцы перекрыли движение по данному пути, и все пассажиры покорно перешли на другой путь, куда запустили поезда в обоих направлениях.