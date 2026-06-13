Корея – идеальная страна для медицинского туризма. Родина K-pop стала одним из самых востребованных направлений для диагностики и лечения. В 2025 году республика приняла 1,6 млн таких туристов.

Какие медицинские услуги выбрать?

Корея использовала новейшие информационные технологии в медицине и раньше, но в последние годы к этому добавилось применение искусственного интеллекта. Традиционно сильными направлениями остаются онкология, пластическая хирургия, дерматология, ортопедия и стоматология.

Среди ключевых направлений лидирует чекап – комплексное обследование организма. Процесс организован так, что человек может пройти полное обследование организма и получить предварительные результаты в течение 4–6 часов. То есть на следующий день после прилёта пациент утром отправляется в клинику, и если у него нет серьёзных патологий, то уже во второй половине дня он выходит из неё с уже готовыми результатами, либо получает их в течение нескольких дней. Процесс настолько отлажен, что никаких очередей вы не увидите.

Как быть иностранному туристу, если что-то пойдёт не так?

Ситуации бывают разные. И у любого человека возникают опасения, что в случае неблагоприятного результата никто ему в чужой стране не поможет. В Корее этот момент чётко регламентирует государство. С 2016 года все учреждения, работающие с иностранцами, обязаны оформлять страховые взносы на случай врачебной ошибки. Кроме того, действует Корейская система оценки и аккредитации медицинских учреждений (KAHF). Законодательно прописаны сфера ответственности и механизмы компенсации, поэтому в случае чего иностранный пациент может рассчитывать на возмещение ущерба в установленном порядке.

Цена вопроса?

Средняя стоимость лечения для иностранного гражданина оценивается в 9 720 000 корейских вон (примерно 6500 долларов США). Средняя длительность такого лечения составляет 7,2 дня, а уровень удовлетворённости услугами достигает 92,8%. Базовый чекап обойдётся от 500 долларов, премиум-программа чекапа – от 2000 долларов, узкоспециализированные обследования (онко-чекап, кардио, эндокринология и др.) – от 700 до 2000 долларов.

Что ещё нужно знать?

Учитывайте, что за неявку в запланированный день в клинику могут удержать денежный процент. В любом случае заранее продумайте, что будете делать, если ваш рейс задержат-отменят, и обсудите это с представителем корейской стороны. Возможно, имеет смысл запланировать визит к медикам со значительным запасом по времени.