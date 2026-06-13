Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За здоровьем в Южную Корею: тонкости медицинского туризма 0 84

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Высшие технологии - гарантия качества.

Средняя стоимость для иностранца - 6,5 тысяч долларов.

Корея – идеальная страна для медицинского туризма. Родина K-pop стала одним из самых востребованных направлений для диагностики и лечения. В 2025 году республика приняла 1,6 млн таких туристов.

Какие медицинские услуги выбрать?

Корея использовала новейшие информационные технологии в медицине и раньше, но в последние годы к этому добавилось применение искусственного интеллекта. Традиционно сильными направлениями остаются онкология, пластическая хирургия, дерматология, ортопедия и стоматология.

Среди ключевых направлений лидирует чекап – комплексное обследование организма. Процесс организован так, что человек может пройти полное обследование организма и получить предварительные результаты в течение 4–6 часов. То есть на следующий день после прилёта пациент утром отправляется в клинику, и если у него нет серьёзных патологий, то уже во второй половине дня он выходит из неё с уже готовыми результатами, либо получает их в течение нескольких дней. Процесс настолько отлажен, что никаких очередей вы не увидите.

Как быть иностранному туристу, если что-то пойдёт не так?

Ситуации бывают разные. И у любого человека возникают опасения, что в случае неблагоприятного результата никто ему в чужой стране не поможет. В Корее этот момент чётко регламентирует государство. С 2016 года все учреждения, работающие с иностранцами, обязаны оформлять страховые взносы на случай врачебной ошибки. Кроме того, действует Корейская система оценки и аккредитации медицинских учреждений (KAHF). Законодательно прописаны сфера ответственности и механизмы компенсации, поэтому в случае чего иностранный пациент может рассчитывать на возмещение ущерба в установленном порядке.

Цена вопроса?

Средняя стоимость лечения для иностранного гражданина оценивается в 9 720 000 корейских вон (примерно 6500 долларов США). Средняя длительность такого лечения составляет 7,2 дня, а уровень удовлетворённости услугами достигает 92,8%. Базовый чекап обойдётся от 500 долларов, премиум-программа чекапа – от 2000 долларов, узкоспециализированные обследования (онко-чекап, кардио, эндокринология и др.) – от 700 до 2000 долларов.

Что ещё нужно знать?

Учитывайте, что за неявку в запланированный день в клинику могут удержать денежный процент. В любом случае заранее продумайте, что будете делать, если ваш рейс задержат-отменят, и обсудите это с представителем корейской стороны. Возможно, имеет смысл запланировать визит к медикам со значительным запасом по времени.

×
Читайте нас также:
#страхование #цены #искусственный интеллект #Южная Корея
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Воссозданный раритет - уже новодел. Иконка видео
Изображение к статье: Эпоха минимализма разбавляется яркими акцентами. Иконка видео
Изображение к статье: 56-летняя Дженнифер Лопес блеснула в мини-платье с экстремальным декольте
Изображение к статье: Старинные поместья востребованы путешественниками. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кит Келлог
Политика
Изображение к статье: Первая помощь: что делать, если вашего питомца укусил клещ
Люблю!
Изображение к статье: Скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: JAS 39 Gripen
В мире
Изображение к статье: КНР творчески развивает советские разработки. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Иностранная блондинка пользовалась в СССР бешеным успехом. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кит Келлог
Политика
Изображение к статье: Первая помощь: что делать, если вашего питомца укусил клещ
Люблю!
Изображение к статье: Скорая помощь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео