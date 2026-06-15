Частные поставщики медицинских услуг не раз выражали обеспокоенность возможной недобросовестной конкуренцией, возникающей из-за того, что государственные и муниципальные медицинские учреждения получают поддержку в виде различных дотаций и финансирования из фондов.

После масштабного исследования, продолжавшегося более двух лет, Совет по конкуренции не обнаружил ни демпинговых цен, ни искажения рынка, сообщила в воскресенье телепередача "De facto". Один из важнейших выводов - тарифы на оплачиваемые государством медицинские услуги слишком низки. Это увеличивает спрос на платные услуги, делает их дороже, и для менее обеспеченных пациентов такие услуги становятся все менее доступными. Со такими парадоксальными выводами Совет по конкуренции обратился в Бюро омбудсмена.

Исследование рынка здравоохранения было инициировано около трех лет назад частными поставщиками услуг. По их мнению, принадлежащие государству и самоуправлениям медицинские учреждения оказывают платные услуги по заниженным ценам, поскольку получают государственное финансирование - как из фондов, так и из бюджета. Исследование Совета по конкуренции завершилось весной 2026 года.

"В результате уже первых определенных действий, хотя бы в ходе этих переговоров, произошло выравнивание цен между поставщиками услуг - независимо от того, частный это сектор или государственный. Сейчас цены на платные услуги в целом более или менее схожи", - заявила представитель частного медицинского сектора, исполнительный директор Ассоциации работодателей здравоохранения Инара Петерсоне.

"Это уже один результат. Второй - сделанные выводы. На протяжении многих лет существовал миф, что частные медицинские учреждения выбирают только самые выгодные, лучше оплачиваемые государством услуги, а те, которые не покрывают расходы, не предоставляют. В данном отчете сделан вывод, что это не соответствует действительности".

Совет по конкуренции также не выявил хищнически низких цен, однако обнаружил другую проблему. Слишком низкие государственные тарифы на медицинские услуги способствуют росту цен на платные услуги, поскольку поставщики ищут способы компенсировать недополученные средства. Кроме того, повышение цен стимулирует высокий спрос, отмечает Совет по конкуренции. Государственный сектор при этом ориентируется на общий уровень цен и следует той же тенденции. В результате пациентам приходится не только долго ждать в очередях, но и сталкиваться с постоянным удорожанием платных услуг, которые становятся все менее доступными.