На 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, больше всего граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании — 101 136 человек. Далее следуют Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия — 24 075 граждан Латвии.

По сравнению с 1 июля прошлого года число граждан Латвии в Великобритании увеличилось на 762 человека, в Германии выросло на 365 человек, а в Ирландии сократилось на 26 человек.

В России местом жительства указали 5363 гражданина Латвии, а в Беларуси — 1128 граждан.

По одному гражданину Латвии проживает также в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других.