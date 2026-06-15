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В Латвии собирают подписи за возвращение круглосуточной неотложной помощи в Рижскую 1-ю больницу 0 20

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
grani.lv
Изображение к статье: Машины скорой помощи

На портале общественных инициатив ManaBalss начат сбор подписей за восстановление центра круглосуточной неотложной помощи в Рижской 1-й больнице. Авторы инициативы считают, что это поможет снизить нагрузку на крупнейшие больницы столицы, сократить время ожидания пациентов и повысить доступность неотложной медицинской помощи.

Инициативу подал руководитель опорного центра бригад СНМП Krasts Рафаэль Циекурс. Сбор подписей начался 12 июня, уже 485 человек подписались. Чтобы передать инициативу на рассмотрение в Сейм, нужно собрать 10 тысяч подписей.

В аннотации к инициативе говорится, что в Риге давно существует проблема с потоком пациентов, требующих неотложной помощи, в крупных больницах. Бригады СНМП с пациентами ждут рядом с отделениями по несколько часов. Всё это время бригада не может принять следующий вызов, а пациент, уже доставленный в больницу, не получает своевременного больничного ухода и лечения.

Центр неотложной медицины в Рижской 1-й больнице был закрыт в 2010 году. По мнению автора инициативы, инфраструктуру этой больницы можно использовать более эффективно - здесь могли бы оказывать помощь пациентам с острыми заболеваниями и травмами, в том числе лёгкими и средней тяжести, острыми внутренними заболеваниями, проводить срочные врачебные осмотры, обеспечивать основную диагностику, анализы, рентген и стабилизировать состояние пациентов. Рижская 1-я больница могла бы взять на себя пациентов, которым не требуется лечение в университетских больницах и специализированных центрах высшего уровня, и не принимать пациентов с множественными травмами, инсультом, острым инфарктом миокарда, тяжёлым сепсисом и т.п.

Как сообщало во вторник Латвийское телевидение, возле приёмного отделения больницы Страдиня временами образуются заторы, в которых автомашины "неотложки" стоят часами. В понедельник одной бригаде СНМП пришлось ждать почти два часа, пока у неё приняли пациента.

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#Рига #здравоохранение #медицина #Латвия #СНМП #инициатива
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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