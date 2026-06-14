В Латвии создана новая женская инициатива по укреплению гражданской готовности и устойчивости общества — организация «Женщины для обороны "Муравьи"» (Sievietes aizsardzībai "Skudras"), сообщили агентству LETA представители инициативы.

«Муравьи» намерены разработать программу обучения, цель которой — дать женщинам практические знания и навыки, необходимые в случае военных угроз, чрезвычайных ситуаций и других кризисов. Целевая аудитория — женщины, проживающие во всех регионах Латвии и желающие лучше подготовиться к возможным кризисным ситуациям.

Частью проекта станет также создание местных сообществ. Участницы программы обучения войдут в более широкую сеть взаимной поддержки и обмена знаниями, которая в долгосрочной перспективе может способствовать укреплению устойчивости латвийского общества, став помощниками Земессардзе.

16 июня в 11:00 в Музее оккупации Латвии состоится пресс-конференция организации «Женщины для обороны "Муравьи"», на которой будут представлены организация, её цели и планируемая программа обучения.

В пресс-конференции примут участие основательницы организации:

командир Штабного батальона Национальных вооружённых сил, полковник Антонина Блодоне (на снимке); руководитель фонда «Ganta fonds» и художник по костюмам Иева Адамсоне; директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба;

а также другие учредители организации.