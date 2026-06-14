В последний день недели в Латвии временами будет идти дождь, будет дуть слабый ветер, и погода будет прохладной, местами возможна гроза, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём на большей части территории ожидается кратковременный дождь. При слабом ветре будет облачно. Максимальная температура воздуха не превысит +12...+17 градусов.

В Риге день будет довольно прохладным, пасмурным, временами ожидается дождь, возможна также гроза. По-прежнему будет дуть слабый ветер, и воздух не прогреется выше +15...+16 градусов.