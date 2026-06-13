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Каждый седьмой гражданин Латвии живёт за границей: названы самые популярные страны 1 729

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силуэт девушки на фоне племени
ФОТО: BB.LV/AI

К началу 2026 года более 253 тысяч граждан Латвии официально указали местом жительства зарубежные страны. За вторую половину прошлого года их число немного увеличилось, а самой популярной страной для проживания по-прежнему остаётся Великобритания.

Число граждан Латвии, проживающих за пределами страны, во второй половине 2025 года немного выросло. По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 января 2026 года за рубежом были зарегистрированы 253 572 гражданина Латвии. Это на 1,2% больше, чем полугодом ранее.

Самой популярной страной проживания остаётся Великобритания. Там зарегистрировали место жительства 101 136 граждан Латвии — почти каждый десятый житель страны и около 40% всех латвийцев, официально проживающих за границей.

На втором месте находится Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии. Далее следует Ирландия с 24 075 гражданами Латвии.

За последние шесть месяцев число латвийцев в Великобритании увеличилось на 762 человека, а в Германии — на 365 человек. В Ирландии, напротив, было зафиксировано небольшое снижение — на 26 человек.

Эти данные показывают, что страны Западной Европы по-прежнему остаются основным направлением для латвийской диаспоры, сформировавшейся за последние десятилетия.

В статистике также фигурируют граждане Латвии, проживающие в России и Беларуси. На начало года местом жительства в России указали 5363 человека, а в Беларуси — 1128 человек.

После начала полномасштабной войны России против Украины латвийские власти неоднократно призывали граждан воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь, указывая на повышенные риски безопасности и ограниченные возможности оказания консульской помощи.

Интересно, что граждане Латвии зарегистрированы практически по всему миру. В отдельных случаях в базе данных указано лишь по одному гражданину, проживающему в таких странах и территориях, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия и Эфиопия.

Несмотря на постепенное возвращение части жителей и миграционные изменения последних лет, латвийская диаспора остаётся одной из крупнейших по отношению к численности населения страны и продолжает расти за счёт отдельных направлений, прежде всего Великобритании и Германии.

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#Латвия #миграция #Великобритания #Ирландия #безопасность #диаспора #Беларусь #Россия #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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