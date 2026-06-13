В ночь на воскресенье во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и туман. Днём погода останется прохладной для середины июня, а температура воздуха не поднимется выше +17 градусов.

После относительно тёплых дней жителей Латвии ждёт более прохладная и влажная погода.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на воскресенье небо будет преимущественно облачным, лишь местами возможны прояснения. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, а в отдельных местах не исключены грозы.

Из-за слабого ветра в некоторых районах образуется туман, который может заметно ухудшить видимость на дорогах в ночные и утренние часы. Минимальная температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов.

Днём облачная погода сохранится практически по всей стране. Во многих местах вновь ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые облака. Особенно прохладно будет для середины июня: максимальная температура воздуха составит всего от +12 до +17 градусов.

Для многих жителей такая погода будет больше напоминать конец весны, чем начало календарного лета.

В Риге ночью ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха составит около +11...+12 градусов. Днём в столице также сохранится облачность, местами возможны осадки. Воздух прогреется лишь до +15...+16 градусов.

Синоптики отмечают, что сильного ветра не ожидается, однако именно слабое движение воздуха будет способствовать образованию тумана и сохранению прохладной погоды.

Тем, кто планирует провести воскресенье на природе или на мероприятиях под открытым небом, стоит захватить с собой зонтик и более тёплую одежду, чем обычно требуется в середине июня.