Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвию ждёт прохладное воскресенье: местами пройдут дожди и грозы 0 52

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аист переходит дорогу
ФОТО: LETA

В ночь на воскресенье во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и туман. Днём погода останется прохладной для середины июня, а температура воздуха не поднимется выше +17 градусов.

После относительно тёплых дней жителей Латвии ждёт более прохладная и влажная погода.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на воскресенье небо будет преимущественно облачным, лишь местами возможны прояснения. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, а в отдельных местах не исключены грозы.

Из-за слабого ветра в некоторых районах образуется туман, который может заметно ухудшить видимость на дорогах в ночные и утренние часы. Минимальная температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов.

Днём облачная погода сохранится практически по всей стране. Во многих местах вновь ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые облака. Особенно прохладно будет для середины июня: максимальная температура воздуха составит всего от +12 до +17 градусов.

Для многих жителей такая погода будет больше напоминать конец весны, чем начало календарного лета.

В Риге ночью ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха составит около +11...+12 градусов. Днём в столице также сохранится облачность, местами возможны осадки. Воздух прогреется лишь до +15...+16 градусов.

Синоптики отмечают, что сильного ветра не ожидается, однако именно слабое движение воздуха будет способствовать образованию тумана и сохранению прохладной погоды.

Тем, кто планирует провести воскресенье на природе или на мероприятиях под открытым небом, стоит захватить с собой зонтик и более тёплую одежду, чем обычно требуется в середине июня.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #прогноз #природа #гроза #дождь #температура #туман
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Цветы на надгробии
Изображение к статье: Штормовое предупреждение на экране телефона
Изображение к статье: Сложенные солнечные зонты на пляже
Изображение к статье: Медицина в Латвии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Силуэт девушки на фоне племени
Наша Латвия
Изображение к статье: Заброшенную войсковую часть переделывают в современный комплекс. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Свежевыжатые соки многие считают обязательной частью здорового питания.
Люблю!
Изображение к статье: Запрещенные вещества идут рука об руку с криминалом. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Специи
Люблю!
Изображение к статье: Скандинавы - мастера скальных работ. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Силуэт девушки на фоне племени
Наша Латвия
Изображение к статье: Заброшенную войсковую часть переделывают в современный комплекс. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Свежевыжатые соки многие считают обязательной частью здорового питания.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео