В Краславском крае волки за неполную неделю трижды напали на одно и то же хозяйство, уничтожив около 20 овец. Ущерб уже превысил 6000 евро, а владельцы признают, что начинают сомневаться, стоит ли продолжать заниматься овцеводством.

Крестьянское хозяйство «Upmalas» в Извалтской волости столкнулось с серией нападений волков, которые произошли в течение нескольких дней, сообщает Латвийское телевидение.

Первый налёт хищников закончился гибелью 11 овец. Уже следующей ночью волки вернулись снова, а спустя несколько дней произошло третье нападение. В результате хозяйство потеряло около 20 животных. Кроме того, после пересчёта стада выяснилось, что ещё несколько овец пропали без вести.

По словам владельца хозяйства Райтиса Витолса, один из баранов пережил атаку, но получил серьёзные повреждения.

«Сначала мы установили, что погибли 18 животных, но позже обнаружили, что из стада пропали ещё шесть», — рассказал фермер.

Помимо прямых финансовых потерь, хозяйство столкнулось с дополнительными проблемами. После нападений животные стали значительно более пугливыми, а владельцам приходится ежедневно загонять стадо на ночь в более безопасное место. Это означает дополнительные затраты времени, бессонные ночи и постоянное напряжение.

Особое недовольство фермеров вызывает то, что самостоятельно бороться с хищниками они сейчас не могут. Сезон охоты на волков завершился ещё 15 января после того, как был полностью исчерпан установленный лимит добычи — 370 животных. Новый сезон начнётся только 15 июля.

До этого времени охотники могут действовать лишь после получения специального разрешения. По словам председателя Координационной комиссии охотников Краславского края Райтиса Азинса, документы на получение такого разрешения уже поданы в Государственную лесную службу.

Ситуацию осложняет и отсутствие механизма компенсации ущерба.

Хотя волк в Латвии одновременно считается охраняемым и охотничьим видом, государство не возмещает убытки, причинённые такими хищниками.

Животные в хозяйстве также не были застрахованы. Как пояснил Райтис Витолс, стоимость страхования оказалась настолько высокой, что за многие годы могла бы сравняться с нынешними потерями.

Это уже не первый подобный случай для хозяйства. В 2020 году волки за одну ночь загрызли здесь 14 овец. Однако нынешняя ситуация, по словам владельца, отличается систематичностью.

«Они поняли, что здесь есть доступная добыча, и приходят снова и снова», — говорит фермер.

При этом хозяйство уже использует защитные меры: пастбища оборудованы стационарным забором и электрическим ограждением.

В Государственной лесной службе считают, что существующей защиты оказалось недостаточно. По оценке специалистов, овцы оставались на пастбище ночью, а нижний провод электроизгороди находился слишком высоко над землёй.

История вызвала новую дискуссию о балансе между охраной крупных хищников и защитой сельскохозяйственных животных. Особенно актуален этот вопрос для Латгалии, где, по словам охотников, численность волков в последние годы растёт.

После последних потерь Райтис Витолс уже рассматривает возможность отказаться от овцеводства и перейти на разведение мясного крупного рогатого скота, который лучше защищён от нападений хищников.

Судьба хозяйства теперь во многом зависит от того, удастся ли остановить повторные нападения и какие решения государство примет в отношении регулирования численности волков в новом охотничьем сезоне.