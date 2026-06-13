Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лето снова берёт паузу: синоптики обещают дождливую и прохладную субботу 0 7

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сложенные солнечные зонты на пляже
ФОТО: LETA

В субботу в Латвии ожидается прохладная и дождливая погода, особенно в восточной части страны, где осадки прогнозируются на протяжении всего дня, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На востоке страны дождь будет идти практически непрерывно. Во второй половине дня осадки распространятся и на западные районы Латвии. Там же наиболее высока вероятность гроз и сильных ливней. Облачность будет переменной, ветер останется слабым.

Максимальная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. В ряде районов Латгале и Видземе будет ещё прохладнее — всего +11...+15 градусов.

В Риге в течение дня облака временами будут рассеиваться, возможны солнечные прояснения. Однако вечером ожидается кратковременный дождь, а также не исключено развитие грозовых облаков, способных принести сильные ливни.

Температура воздуха в столице поднимется до +16...+18 градусов.

После грозового четверга и пятницы погода останется неустойчивой, а по-настоящему летнего тепла синоптики пока не прогнозируют.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #гроза #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дети и деньги
Изображение к статье: Медведь
Изображение к статье: Зеленый двор многоэтажки
Изображение к статье: Пожилой человек и деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить вкусную пасту по-итальянски
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как продлить свежесть томатной пасты
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему некоторые попугаи умеют говорить, а другие — нет?
В мире животных
Изображение к статье: Медицина в Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Правда ли, что капля никотина может убить лошадь?
В мире животных
Изображение к статье: Как сохранить клубнику на зиму без варки и заморозки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить вкусную пасту по-итальянски
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как продлить свежесть томатной пасты
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему некоторые попугаи умеют говорить, а другие — нет?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео