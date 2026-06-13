В субботу в Латвии ожидается прохладная и дождливая погода, особенно в восточной части страны, где осадки прогнозируются на протяжении всего дня, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На востоке страны дождь будет идти практически непрерывно. Во второй половине дня осадки распространятся и на западные районы Латвии. Там же наиболее высока вероятность гроз и сильных ливней. Облачность будет переменной, ветер останется слабым.

Максимальная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. В ряде районов Латгале и Видземе будет ещё прохладнее — всего +11...+15 градусов.

В Риге в течение дня облака временами будут рассеиваться, возможны солнечные прояснения. Однако вечером ожидается кратковременный дождь, а также не исключено развитие грозовых облаков, способных принести сильные ливни.

Температура воздуха в столице поднимется до +16...+18 градусов.

После грозового четверга и пятницы погода останется неустойчивой, а по-настоящему летнего тепла синоптики пока не прогнозируют.