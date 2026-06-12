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От +4 до +20, местами ливни: завтра синоптики обещают в Латвии три времени года 0 88

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь

В ночь на субботу в восточной части страны с юга начнутся продолжительные дожди, тогда как в Курземе ожидается преимущественно ясная и холодная ночь, прогнозируют синоптики.

Местами по стране, главным образом в Курземе, образуется туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в западной части Латвии понизится до +4...+8 градусов, в остальных районах страны — до +9...+12 градусов.

Днём в восточных районах сохранится пасмурная и дождливая погода, во многих местах ожидаются сильные осадки. В Курземе и Земгале при появлении солнца начнут развиваться кучевые облака, которые к вечеру во многих местах принесут кратковременные дожди, а местами — грозовые ливни.

Ветер в основном останется слабым. Максимальная температура воздуха составит от +12...+14 градусов на востоке страны до +20 градусов местами в Курземе и Земгале.

В Риге суббота, вероятно, пройдёт без осадков, хотя облаков на небе будет много. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днём повысится до +18 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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