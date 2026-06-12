Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби не сможет выйти из-под стражи, несмотря на тяжёлое состояние матери. Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, которая считает, что в случае освобождения существует высокий риск совершения им новых преступлений.

Мариус Борг Хёйби, старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, останется в предварительном заключении. Такое решение принял апелляционный суд, отменив более раннее постановление суда первой инстанции, разрешившего его освобождение, пишет Welt.

Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, суд пришёл к выводу, что сохраняется высокая вероятность того, что Хёйби может совершить новые преступления в случае освобождения.

29-летний Хёйби ранее обратился с просьбой выпустить его из-под стражи, чтобы иметь возможность находиться рядом со своей матерью, которая страдает тяжёлым заболеванием и находится в крайне серьёзном состоянии. В понедельник суд в Осло удовлетворил его ходатайство, однако прокуратура немедленно обжаловала это решение, что автоматически приостановило его исполнение.

После нового решения апелляционной инстанции защита может обратиться в Верховный суд Норвегии.

«Мы очень, очень разочарованы и не понимаем этого решения», — заявила адвокат Хёйби Эллен Холагер Анденес.

В чем обвиняют сына кронпринцессы

Сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит — Мариуса Борга Хёйби — обвиняют в нескольких эпизодах изнасилования.

Прокуратура Осло потребовала приговорить 29-летнего Хёйби к семи годам и семи месяцам лишения свободы.

Хёйби обвиняется в изнасиловании четырех женщин, а также в психологическом насилии в отношении нескольких бывших партнерш. Кроме того, ему вменяются домашнее насилие, порча имущества и ряд правонарушений, связанных с наркотиками и дорожным движением.

Всего обвинение включает 38 эпизодов, относящихся к событиям 2018–2024 годов. Расследование в его отношении ведется с 2024 года.

Судебный процесс в отношении Мариуса Борга Хёйби подходит к завершению. Оглашение приговора ожидается уже в ближайший понедельник.

Тяжёлое состояние Метте-Марит

Дополнительным фактором в деле стало ухудшение здоровья кронпринцессы Метте-Марит.

На протяжении последних лет супруга наследного принца Хокона борется с хроническим неизлечимым заболеванием — лёгочным фиброзом. Недавно её состояние ухудшилось настолько, что её внесли в список ожидания на трансплантацию лёгких.

По данным норвежских СМИ, включение в такой список обычно означает, что без пересадки пациенту может оставаться менее года жизни.

В повседневной жизни кронпринцесса уже вынуждена пользоваться кислородным оборудованием.

Из-за ухудшения состояния матери наследная принцесса Ингрид Александра досрочно вернулась домой из Австралии, где проходит обучение. Наследный принц Хокон также сократил свою официальную поездку в Японию, чтобы быть рядом с супругой.

«Каждый её визит может стать последним»

Во время слушаний Хёйби подчёркивал, что крайне тяжело переживает болезнь матери.

«Сидеть здесь, пока мама так тяжело больна, невыносимо», — цитирует его издание Verdens Gang.

По словам обвиняемого, каждый визит Метте-Марит в тюрьму может оказаться последним.

Ранее Хёйби уже пытался добиться освобождения под электронный контроль с помощью специального браслета. В мае его ходатайство было отклонено, причём дело дошло до рассмотрения в высшей судебной инстанции страны.

На этот раз адвокаты ссылались на резкое ухудшение состояния здоровья кронпринцессы, однако апелляционный суд посчитал эти обстоятельства недостаточными для освобождения обвиняемого.

Судебная драма вокруг Мариуса Борга Хёйби развивается на фоне тяжёлой семейной трагедии норвежской королевской семьи. Несмотря на серьёзную болезнь Метте-Марит и просьбы сына позволить ему находиться рядом с матерью, судьи сочли вопросы общественной безопасности приоритетными. Теперь внимание страны приковано к приговору, который будет оглашён уже в ближайшие дни.