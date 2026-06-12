Даже многомиллионные гонорары, премия «Оскар» и десятки культовых ролей не избавляют от профессиональных страхов. Голливудский актёр Мэтт Деймон признался, что до сих пор опасается потерять востребованность и однажды оказаться за пределами киноиндустрии.

55-летний Мэтт Деймон откровенно рассказал о своих переживаниях по поводу карьеры и признался, что считает Голливуд крайне непредсказуемым и жёстким миром, поделился артист в интервью GQ.

В интервью журналу GQ актёра спросили, почему ему бывает сложно думать о будущем своих четверых детей. В ответ Деймон признался, что его по-прежнему тревожит нестабильность профессии.

«Это связано с карьерой, где ты всегда пытаешься понять, что тебя ждёт впереди, потому что это такой неопределённый и довольно безжалостный бизнес», — отметил он.

По словам актёра, даже самые успешные звёзды не могут быть уверены в завтрашнем дне.

«Я боюсь, что телефон однажды перестанет звонить. Есть такой список, о котором говорят, и никогда не знаешь, что может случиться», — признался Деймон, намекнув на негласные "чёрные списки" Голливуда.

Актёр также рассказал, что старается проводить как можно больше времени с семьёй и наслаждаться моментом, однако мысли о карьере и будущем не всегда позволяют ему расслабиться.

«Я много об этом думаю, особенно сейчас, когда мои дети становятся старше. Я действительно стараюсь быть здесь и сейчас. И мне это трудно делать», — признался он.

Мэтт Деймон входит в число самых известных актёров современного Голливуда. За свою карьеру он снялся в таких фильмах, как «Спасти рядового Райана», «Талантливый мистер Рипли», «Марсианин», «Ford против Ferrari» и «Оппенгеймер».

В 1998 году Деймон вместе с Беном Аффлеком получил премию «Оскар» за сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг». Недавно актёр завершил работу над новым фильмом Кристофера Нолана «Одиссея».

С 2005 года Мэтт Деймон женат на Лучиане Барросо. Супруги воспитывают трёх общих дочерей — Изабеллу, Джию и Стеллу. Кроме того, актёр считает своей дочерью Алексию — ребёнка жены от первого брака.

Несмотря на статус одной из главных звёзд Голливуда, Мэтт Деймон признаётся, что не чувствует полной уверенности в завтрашнем дне. Его откровения напоминают: даже за громкими успехами и мировым признанием нередко скрываются те же страхи и сомнения, которые знакомы многим людям независимо от профессии.