Стройка «под ключ» по цене ниже рынка — почти всегда обман.

Более 8 тысяч российских семей, оформивших льготную ипотеку на строительство частных домов, остались без жилья из‑за недобросовестных подрядчиков.

Тысячи россиян, мечтавших о своем доме на участке ИЖС, получили вместо уютного гнёздышка недострои, кредиты и многолетние суды. По данным, которые «Базе» предоставили АНО «ДАР» и инициативная группа пострадавших, общий ущерб от недобросовестных застройщиков ИЖС составляет 30 млрд рублей (330 000 000 евро).

В общественном реестре числится 265 компаний, на которые постоянно поступают жалобы. При этом проблема носит массовый характер — среди обманутых жители 55 регионов. Больше всего пострадавших в Московской области: там ущерб превысил 10 млрд рублей.

По данным «Базы», недобросовестные компании используют типовые мошеннические схемы — работают по схеме пирамиды (деньги новых заказчиков направляются на закрытие старых обязательств) или вовсе создают компанию лишь для сбора денег, а потом банкротятся, меняют юрлицо и начинают сначала. Часто проблемы появляются после выполнения начальных работ или заливки фундамента — далее стройка встаёт, а застройщик исчезает.

Чтобы не нарваться на мошенников, стоит помнить, что строительство домов «под ключ» по цене ниже рынка — почти всегда обман. Также не стоит надеяться ни на банковскую аккредитацию компании, ни на мнение риелтора и ипотечного брокера о застройщике — всё это не является гарантией безопасности сделки.