Детские секс-туры для иностранцев, приюты для продажи несовершеннолетних и самые извращённые фантазии — «База» рассказывает о новых эпизодах преступлений бывшего священника Михаила Платова-Потёмкина. В 2025 году его осудили на 15 лет за сексуальное насилие над детьми. Вероятно, теперь к нему появится ещё множество вопросов и новых обвинений.

Экс-глава Российской раскольнической (катакомбной) церкви в 90-е был одним из лидеров московского сообщества педофилов. В 1998 году Михаил Платов-Потёмкин познакомился с Дмитрием Кузнецовым (более известным как «КДВ») — настоящим «порно-магнатом», построившим свою грязную империю по всему миру. В распоряжении «Базы» оказались несколько «чистосердечных» Кузнецова, где он во всех подробностях описывает схемы своего партнёра Платова-Потёмкина.

От просмотра видеокассет с сексуальным насилием над несовершеннолетними они переходят к обсуждению бизнес-плана по привлечению «зажравшихся бюргеров». Платов-Потёмкин решил организовывать секс-туры для иностранцев по столице с беспризорными детьми. Вне своей церкви его звали отец Роман. Под этим именем он воплотил свои самые извращённые фантазии.

Станция московского метро «Улица 1905 года». Клуб «Хамелеон». В те годы он был одним из самых популярных среди гей-сообщества столицы. В шесть часов вечера возле клуба встречаются Кузнецов и отец Роман.

Во дворах хрущёвок оказалась спрятана сама кафолическая церковь, в трёхкомнатной квартире одного из домов. По всему жилью чувствуется запах ладана и сожжённых свечей. В центре одной из комнат отец Роман накрыл стол с угощениями. На парче аккуратно разложены фрукты, стоит торт и ещё не откупоренная бутылка красного вина. Кузнецов рассказал, как работает его бизнес сейчас: он вернул своё имя и продаёт уже свежие материалы, которые делают под него на заказ. Отец Роман предлагает Кузнецову расширить бизнес — устраивать секс-туры для иностранцев в Москву. Почти все воспитанники его приютов «в теме», поэтому он считает, что будет несложно снимать их на видео для продажи и параллельно «знакомить» с приезжими.

— Представляешь, приезжает автобус с туристами, скажем, из Нидерландов. А у нас снят дом отдыха какой-нибудь, где отдыхают мои ребятишки на совершенно законных основаниях. Персонал мой — послушники. И так вот вместе и отдыхают ребята из моего приюта и зажравшиеся бюргеры. И, главное, всё внешне пристойно.

Мануил Платов-Потёмкин был главой Русской кафолической церкви, в 2025 году он получил пятнадцать лет колонии за педофилию. Извращенец завлекал в молельные дома детей и там совершал насильственные действия сексуального характера в отношении них. Следователи задержали Мануила в 2023 году, обыски были проведены в домовом храме кафолической церкви в Москве и в молельном доме во Внукове. В 2003 году Мануил был осуждён со своим личным помощником Евгением Рындей на пятнадцать лет за аналогичное преступление.