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Еще один французский солдат погиб в Ливане 0 51

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Миротворцы в Ливане.

Миротворцы в Ливане.

ФОТО: dreamstime

Во Франции сообщили о гибели военнослужащего на территории Ливана в результате несчастного случая. Об этом объявило Министерство обороны Франции.

Инцидент произошел сегодня, 10 июля, с 21-летним военным по имени Флориан Жиле. Он находился в Ливане с 1 июня в составе группы, отправленной туда в рамках военного партнерства для поддержки вооруженных сил страны.

В Минобороны Франции сообщили, что военный получил смертельное ранение из-за случайного выстрела на этапе подготовки к тренировкам. Спасти его не удалось.

Неделей ранее сербский военный, который находился в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН, погиб в результате обстрела; еще двое миротворцев получили ранения.

7 мая, база "Шама" в Ливане, на которой базируется итальянский контингент миротворцев ООН, подверглась ракетному удару.

В апреле Франция подтвердила гибель двух своих военных из группы миротворцев ООН, которые получили ранения в Ливане во время разминирующих работ в результате обстрела.

Среди прочего, от заложенной взрывчатки в Ливане пострадал польский миротворец.

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#происшествие #Франция #ООН #трагедия #безопасность #Ливан
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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