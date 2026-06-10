Во Франции сообщили о гибели военнослужащего на территории Ливана в результате несчастного случая. Об этом объявило Министерство обороны Франции.

Инцидент произошел сегодня, 10 июля, с 21-летним военным по имени Флориан Жиле. Он находился в Ливане с 1 июня в составе группы, отправленной туда в рамках военного партнерства для поддержки вооруженных сил страны.

В Минобороны Франции сообщили, что военный получил смертельное ранение из-за случайного выстрела на этапе подготовки к тренировкам. Спасти его не удалось.

Неделей ранее сербский военный, который находился в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН, погиб в результате обстрела; еще двое миротворцев получили ранения.

7 мая, база "Шама" в Ливане, на которой базируется итальянский контингент миротворцев ООН, подверглась ракетному удару.

В апреле Франция подтвердила гибель двух своих военных из группы миротворцев ООН, которые получили ранения в Ливане во время разминирующих работ в результате обстрела.

Среди прочего, от заложенной взрывчатки в Ливане пострадал польский миротворец.