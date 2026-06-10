В Упесциемсе Ропажского края возле Бергской музыкальной и художественной школы произошло ДТП с участием ребёнка. После выхода из автобуса он начал переходить дорогу по пешеходному переходу и оказался под колёсами автомобиля.

В среду возле Бергской музыкальной и художественной школы в Упесциемсе произошёл дорожный инцидент, в результате которого пострадал ребёнок. По предварительной информации, ребёнок вышел из автобуса и начал переходить проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент произошло столкновение с автомобилем.

На место происшествия были немедленно вызваны оперативные службы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи оценивают его состояние и оказывают необходимую помощь.

В самоуправлении отмечают, что водитель после ДТП остался на месте происшествия и выполнил все предусмотренные в таких случаях действия. Обстоятельства аварии сейчас выясняет Государственная полиция.

Особое внимание привлекает тот факт, что инцидент произошёл рядом со школой на участке дороги с ограничением скорости до 30 километров в час. Кроме того, происшествие видели несколько очевидцев, а его обстоятельства зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подобные случаи регулярно напоминают о рисках вблизи учебных заведений, особенно в часы начала и окончания занятий, когда дети активно пользуются общественным транспортом и переходят дорогу.

Что важно знать: даже при наличии пешеходного перехода и ограничений скорости ситуация возле остановок общественного транспорта требует повышенного внимания как от водителей, так и от самих пешеходов.

После происшествия самоуправление Ропажского края обратилось к родителям с призывом регулярно напоминать детям правила дорожного движения и обсуждать безопасное поведение на дороге.

Власти также подчёркивают, что предотвращение подобных несчастных случаев зависит от внимательности всех участников дорожного движения.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.