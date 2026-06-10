Многие люди машинально трут глаза, когда чувствуют усталость, зуд или раздражение. Однако офтальмологи предупреждают: эта привычка может привести не только к покраснению и дискомфорту, но и к серьезным заболеваниям, способным ухудшить зрение. В некоторых случаях последствия оказываются настолько серьезными, что пациентам требуется хирургическое вмешательство.

Почему нельзя тереть глаза

Чаще всего желание потереть глаза возникает при аллергическом конъюнктивите, сухости глаз или воспалении кожи век. Однако механическое воздействие не устраняет причину проблемы, а лишь усиливает раздражение.

Сертифицированный офтальмолог Тейлор Старнс предупреждает, что регулярное трение глаз может вызывать покраснение, микротравмы, инфекции и даже серьезные заболевания органов зрения.

Опасность кератоконуса

Одним из самых серьезных последствий считается развитие кератоконуса. При этом заболевании роговица постепенно истончается и меняет свою форму, приобретая конусообразный вид вместо нормальной сферической формы.

В результате у человека развивается астигматизм, ухудшается качество зрения и появляется размытость изображения. Чтобы остановить прогрессирование болезни, может потребоваться специальная процедура укрепления роговицы, а в тяжелых случаях — трансплантация.

Травмы и инфекции

Интенсивное трение глаз способно привести и к механическим повреждениям. Даже незначительная царапина ногтем может вызвать повреждение роговицы и потребовать длительного лечения.

Кроме того, существует риск разрыва мелких кровеносных сосудов. Такое кровоизлияние обычно не опасно и проходит самостоятельно, однако выглядит весьма тревожно.

Не менее важна и проблема гигиены. На руках постоянно находятся бактерии и вирусы, которые попадают на кожу после контакта со смартфонами, клавиатурами, поручнями и другими поверхностями. При касании глаз они легко проникают на слизистую оболочку и могут вызвать инфекционные заболевания, в том числе вирусный конъюнктивит.

Чем заменить вредную привычку

Если глаза зудят или раздражены, специалисты рекомендуют использовать увлажняющие глазные капли или средства, назначенные врачом. Они помогают снять дискомфорт, удалить частицы пыли и уменьшить проявления аллергии без риска для здоровья глаз.

Бережное отношение к зрению и соблюдение элементарных правил гигиены помогут избежать многих проблем. Поэтому при появлении зуда лучше отказаться от привычки тереть глаза руками и выбрать более безопасный способ облегчить неприятные симптомы.