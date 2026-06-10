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Новый удар по Meta: ЕС требует предоставить бесплатный доступ к WhatsApp для ИИ-сервисов 0 58

Техно
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Логотипы Meta и WhatsApp на фоне ЕС

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Европейская комиссия обязала компанию Meta открыть доступ к платформе WhatsApp для конкурирующих сервисов искусственного интеллекта. Решение принято на время антимонопольного расследования, которое может определить будущие правила работы ИИ-сервисов в крупнейших цифровых платформах Европы.

Европейская комиссия усилила давление на Meta в рамках расследования возможного нарушения правил конкуренции. Во вторник регулятор потребовал, чтобы компания в течение пяти рабочих дней предоставила конкурирующим ИИ-чатботам бесплатный доступ к платформе WhatsApp.

Решение будет действовать до завершения официального расследования, начатого Еврокомиссией в конце прошлого года.

Поводом для проверки стали ограничения, которые Meta ввела для разработчиков сервисов искусственного интеллекта. В октябре компания объявила, что не позволит поставщикам ИИ-услуг использовать WhatsApp для общения с клиентами, если искусственный интеллект является их основным продуктом.

В Брюсселе заподозрили, что такие ограничения могут создавать неравные условия на рынке и препятствовать развитию конкуренции.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила, что регулятор требует восстановить доступ альтернативных ИИ-помощников к WhatsApp на время расследования. По её словам, это позволит пользователям самостоятельно выбирать, какими ИИ-сервисами пользоваться внутри одной из самых популярных платформ обмена сообщениями в мире.

Для обычных пользователей решение может означать появление большего числа ИИ-помощников и сервисов прямо в WhatsApp, а не только решений, связанных с самой Meta.

Конфликт между компанией и европейскими регуляторами развивается уже несколько месяцев. В феврале Еврокомиссия предупредила Meta о возможности введения временных мер, если доступ конкурентов не будет восстановлен.

Позже компания попыталась решить вопрос, введя платный доступ для сторонних разработчиков. Однако в апреле Еврокомиссия признала такой вариант недостаточным и потребовала более открытого подхода.

Этот спор выходит далеко за рамки одного мессенджера. Фактически речь идёт о том, смогут ли крупные цифровые платформы ограничивать доступ конкурирующих ИИ-сервисов к своей аудитории или будут обязаны обеспечивать равные условия для всех участников рынка.

Итоги расследования могут стать важным прецедентом для всей европейской индустрии искусственного интеллекта и цифровых платформ.

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#whatsapp #искусственный интеллект #конкуренция #Meta #Европейская комиссия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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