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Эстонцы разработали антидроновое ружье нового поколения 0 116

Техно
Дата публикации: 08.06.2026
BNS
Изображение к статье: антидроновое ружье
ФОТО: dreamstime

Эстонское предприятие электронной и оборонной промышленности Rantelon выводит на рынок портативное решение четвертого поколения для борьбы с дронами, предназначенное для противодействия быстро меняющейся угрозе беспилотников в силовых структурах, органах внутренней безопасности, а также при защите критической инфраструктуры.

Новое устройство позволяет нейтрализовать не только дроны, управляемые на обычных частотах, но и низкочастотные беспилотники, использование которых в современных конфликтах стремительно растет.

«Угроза со стороны дронов меняется очень быстро, и средства противодействия должны за ней поспевать. При разработке нового устройства мы сосредоточились на том, чтобы оно охватывало важные частотные диапазоны и в то же время было интуитивно понятным в использовании и надежным», — сказал исполнительный директор Rantelon Карл Таклая.

Новая модель антидронового ружья PJ-4058 отражает быстрое развитие эстонской оборонной промышленности в сфере, где технологические потребности меняются за считанные месяцы. Устройство разработано в сотрудничестве со специалистами-практиками и опирается на почти 30-летний опыт Rantelon в разработке радиочастотных систем и на экспертные знания в области борьбы с дронами, накопленные за последнее десятилетие. Его можно использовать, например, в работе полиции и пограничной охраны, в оборонном секторе, а также во время крупных мероприятий или вблизи объектов критической инфраструктуры, где необходимо защищать людей, воздушное пространство и стратегические объекты от угрозы беспилотников.

С технической точки зрения устройство предназначено для подавления дронов как на обычных, так и на более низких частотах управления. «Это все более важная возможность, поскольку, например, на поле боя в Украине значительно возросло использование FPV-дронов, работающих на более низких управляющих сигналах», — пояснил Таклая. Гибкая конструкция устройства позволяет при необходимости заменять частотные модули, благодаря чему потенциал для борьбы с дронами можно обновлять без замены всей системы.

Антидроновое устройство оснащено специальной защитой от отражения волн (VSWR), которая помогает предотвратить повреждение прибора и поддерживает его надежность даже в том случае, если антенна получит физические повреждения. Инженеры Rantelon также уделили большое внимание чистоте сигнала, чтобы генерируемые помехи оставались в пределах разрешенной полосы частот и не влияли на посторонние частоты.

Устройства для борьбы с дронами предыдущего поколения от Rantelon прошли международные испытания, а их возможности были проверены в реальных боевых условиях на Ближнем Востоке и в Украине.

Rantelon — основанная в 1995 году эстонская высокотехнологичная компания, которая разрабатывает и производит радиочастотное электронное оборудование и системы. В портфель продукции компании входят решения для обнаружения и подавления дронов, системы радиоэлектронной борьбы и другие решения на основе радиочастотных технологий, которые используются как в Эстонии, так и на зарубежных рынках.

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#Эстония #безопасность #технологии #оборона #дроны #беспилотники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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