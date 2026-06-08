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Число вакансий в Латвии в прошлом году сократилось на 8,3% 0 23

Бизнес
Дата публикации: 08.06.2026
LETA
Изображение к статье: Рабочие за работой
ФОТО: LETA

В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800, или 8,3%, меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100, или 9,1%, меньше, чем в первом квартале 2025 года, а в публичном секторе - 8900 вакансий, что меньше примерно на 700, или 7,3%.

Из всех доступных в Латвии рабочих мест (занятых и вакантных) 2,2% были вакантными, из них в общественном секторе - 3%, а в частном - 1,8%.

В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17 900, или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400, или 3,5%, а в общественном секторе - сократилось на 2500, или 0,8%.

Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов - 3,7%, в основной группе простых профессий - 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства - 3%.

Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в государственном управлении - 6%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 5,7%, в сфере административных и вспомогательных услуг - 3,6% и в сфере здравоохранения и социального ухода - 2,6%.

В регионах в первом квартале 2026 года самая высокая доля вакансий была в Риге - 2,8%, или 13 900, а самая низкая - в Латгале - 1,1%, или 700. В Земгале было 1,3% (900 вакансий), в свою очередь, в Курземе и Видземе доля вакансий была одинаковой - 1,2%, или 1100 и 900 вакансий соответственно.

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#Латвия #вакансии #рынок труда #экономика #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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