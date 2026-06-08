Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фермеры уточнили, когда появится основной урожай латвийской клубники и сколько она будет стоить в этом году 0 505

Бизнес
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продажа клубники на рынке
ФОТО: LETA

Латвийские производители клубники рассчитывают начать массовый сбор ягод открытого грунта незадолго до Лиго. После нескольких сложных сезонов фермеры ожидают хороший урожай, хотя часть хозяйств столкнулась с засухой и нашествием личинок майского жука.

Массовый урожай клубники открытого грунта в Латвии в этом году ожидается примерно к 20 июня — за несколько дней до праздника Лиго. Об этом сообщили опрошенные агентством ЛЕТА производители ягод, которые в целом положительно оценивают состояние плантаций после зимы.

По словам агронома бренда «Augusta zemenes» Гунтарса Дзерве, первые ягоды уже начинают созревать, однако основной сбор ещё впереди. Он отметил, что весенние заморозки практически не нанесли ущерба клубничным полям, поэтому урожай должен быть достаточно хорошим.

Главным неблагоприятным фактором этой весны стала не холодная погода, а нехватка влаги. Засуха замедлила развитие растений, и производители надеются на дополнительные осадки в ближайшие недели.

Фермеры отмечают, что клубника в открытом грунте пережила зиму значительно лучше, чем растения в теплицах и других закрытых конструкциях. В ряде хозяйств именно закрытый грунт пострадал от вымерзания, тогда как большинство открытых плантаций сохранилось без серьёзных потерь.

Что важно знать: после нескольких неудачных сезонов многие хозяйства впервые за последние годы рассчитывают на действительно хороший урожай. Это может положительно повлиять и на цены для покупателей.

По оценке Дзерве, стоимость клубники открытого грунта в разгар сезона может составить от пяти до восьми евро за килограмм. Точные цены будут зависеть от объёма урожая и погодных условий, однако традиционно перед Лиго предложение ягод на рынке резко увеличивается, что способствует снижению стоимости.

Аналогичные прогнозы дают и другие производители. Представитель «Mālpils zemenes» Андрис Апситис также ожидает начало массового сбора около 20 июня. Он отметил, что окончательные прогнозы пока делать рано, поскольку многое зависит от погоды во второй половине июня.

В хозяйстве «Igaunīši» первые ягоды рассчитывают получить уже около 17 июня, а основной урожай ожидают непосредственно во время праздников Лиго.

При этом не все новости для производителей оказались позитивными. В ряде хозяйств серьёзной проблемой стали личинки майского жука, повреждающие корневую систему растений. По словам Дзерве, на некоторых участках ущерб оказался настолько значительным, что после уничтожения посадок придётся несколько лет выращивать другие культуры для восстановления почвы.

Несмотря на это, общий настрой фермеров остаётся оптимистичным. После нескольких лет, когда урожай страдал от неблагоприятной погоды и приносил убытки, нынешний сезон может стать одним из самых удачных за последнее время.

Если погодные условия сохранятся благоприятными, латвийская клубника открытого грунта в больших объёмах появится на рынках и в торговых точках как раз к одному из главных летних праздников страны.

×
Читайте нас также:
#сельское хозяйство #цены #погода #Латвия #рынок #прогноз #урожай #фермеры #клубника
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индусы собирают клубнику
Изображение к статье: В Латгалии в последние годы выстроен ряд технопарков. Эксклюзив!
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: Euroskor

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как сделать рис рассыпчатым при варке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Переговоры лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии
В мире
1
Изображение к статье: Уходя, президент Мадуро погасил свет. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Люди спешат на электричку
Бизнес
1
Изображение к статье: Нового жилья в стране мало и оно слишком дорогое. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Коррупция в университетской аудитории
Наша Латвия
Изображение к статье: Как сделать рис рассыпчатым при варке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Переговоры лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии
В мире
1
Изображение к статье: Уходя, президент Мадуро погасил свет. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео