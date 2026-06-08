Латвийские производители клубники рассчитывают начать массовый сбор ягод открытого грунта незадолго до Лиго. После нескольких сложных сезонов фермеры ожидают хороший урожай, хотя часть хозяйств столкнулась с засухой и нашествием личинок майского жука.

Массовый урожай клубники открытого грунта в Латвии в этом году ожидается примерно к 20 июня — за несколько дней до праздника Лиго. Об этом сообщили опрошенные агентством ЛЕТА производители ягод, которые в целом положительно оценивают состояние плантаций после зимы.

По словам агронома бренда «Augusta zemenes» Гунтарса Дзерве, первые ягоды уже начинают созревать, однако основной сбор ещё впереди. Он отметил, что весенние заморозки практически не нанесли ущерба клубничным полям, поэтому урожай должен быть достаточно хорошим.

Главным неблагоприятным фактором этой весны стала не холодная погода, а нехватка влаги. Засуха замедлила развитие растений, и производители надеются на дополнительные осадки в ближайшие недели.

Фермеры отмечают, что клубника в открытом грунте пережила зиму значительно лучше, чем растения в теплицах и других закрытых конструкциях. В ряде хозяйств именно закрытый грунт пострадал от вымерзания, тогда как большинство открытых плантаций сохранилось без серьёзных потерь.

Что важно знать: после нескольких неудачных сезонов многие хозяйства впервые за последние годы рассчитывают на действительно хороший урожай. Это может положительно повлиять и на цены для покупателей.

По оценке Дзерве, стоимость клубники открытого грунта в разгар сезона может составить от пяти до восьми евро за килограмм. Точные цены будут зависеть от объёма урожая и погодных условий, однако традиционно перед Лиго предложение ягод на рынке резко увеличивается, что способствует снижению стоимости.

Аналогичные прогнозы дают и другие производители. Представитель «Mālpils zemenes» Андрис Апситис также ожидает начало массового сбора около 20 июня. Он отметил, что окончательные прогнозы пока делать рано, поскольку многое зависит от погоды во второй половине июня.

В хозяйстве «Igaunīši» первые ягоды рассчитывают получить уже около 17 июня, а основной урожай ожидают непосредственно во время праздников Лиго.

При этом не все новости для производителей оказались позитивными. В ряде хозяйств серьёзной проблемой стали личинки майского жука, повреждающие корневую систему растений. По словам Дзерве, на некоторых участках ущерб оказался настолько значительным, что после уничтожения посадок придётся несколько лет выращивать другие культуры для восстановления почвы.

Несмотря на это, общий настрой фермеров остаётся оптимистичным. После нескольких лет, когда урожай страдал от неблагоприятной погоды и приносил убытки, нынешний сезон может стать одним из самых удачных за последнее время.

Если погодные условия сохранятся благоприятными, латвийская клубника открытого грунта в больших объёмах появится на рынках и в торговых точках как раз к одному из главных летних праздников страны.