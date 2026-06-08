Рис — один из самых популярных гарниров, который прекрасно сочетается с мясными, рыбными, грибными и овощными блюдами.

Тем не менее, не каждый кулинар знает, как правильно сварить рис, чтобы он получился рассыпчатым.

Секрет заключается в двух ингредиентах, которые следует добавить в рис во время варки.

Для достижения идеального гарнира из этой крупы можно использовать столовый уксус. Этот компонент помогает сделать рис идеальным. На 2 литра воды требуется 1 столовая ложка уксуса.

Другим ингредиентом, который может заменить уксус, является молоко. Однако не стоит добавлять его в большом количестве. Для нужного эффекта достаточно всего 2 столовых ложки на 2 литра воды.

Важно помнить, что использовать нужно только холодное молоко, так как теплое не даст желаемого результата.

Приготовленный в небольшом количестве молока рис удивит своей рассыпчатостью и белоснежным цветом. Эта добавка сделает блюдо более вкусным и аппетитным.