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Как сделать рис рассыпчатым при варке 0 20

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать рис рассыпчатым при варке

Рис — один из самых популярных гарниров, который прекрасно сочетается с мясными, рыбными, грибными и овощными блюдами.

 

Тем не менее, не каждый кулинар знает, как правильно сварить рис, чтобы он получился рассыпчатым.

Секрет заключается в двух ингредиентах, которые следует добавить в рис во время варки.

Для достижения идеального гарнира из этой крупы можно использовать столовый уксус. Этот компонент помогает сделать рис идеальным. На 2 литра воды требуется 1 столовая ложка уксуса.

Другим ингредиентом, который может заменить уксус, является молоко. Однако не стоит добавлять его в большом количестве. Для нужного эффекта достаточно всего 2 столовых ложки на 2 литра воды.

Важно помнить, что использовать нужно только холодное молоко, так как теплое не даст желаемого результата.

Приготовленный в небольшом количестве молока рис удивит своей рассыпчатостью и белоснежным цветом. Эта добавка сделает блюдо более вкусным и аппетитным.

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