Многие владельцы собак предпочитают покупать сушеные лакомства для своих питомцев, которые могут быть довольно дорогими.

На самом деле, это обычные субпродукты, которые можно регулярно приобретать для животных с значительной экономией.

Какие субпродукты можно безопасно давать собаке?

Сердца

Собакам подходят любые сердца, если у них нет аллергии на определенный вид белка. Этот субпродукт можно давать даже в сыром виде, хотя многие предпочитают ошпаривать сердца кипятком.

Рубец

Не каждый владелец собаки готов покупать и готовить рубец, однако это лакомство очень полезно для питомца и может значительно улучшить его здоровье. Сырой рубец считается более питательным.

Калтык

Покупка калтыка для собаки может значительно улучшить ее здоровье. Этот субпродукт обладает вкусным мясом и высокой питательной ценностью, при этом стоит недорого.

Печень

С печенью стоит быть осторожнее. Эксперты рекомендуют давать ее редко и в небольших количествах, не превышая 5% от общего объема мяса.

Лакомства

Если вы хотите порадовать собаку, обратите внимание на уши, губы и хвосты. В этих субпродуктах содержится мало мяса, но иногда их можно давать в качестве лакомства.

Почки

Перед тем как кормить собаку сырыми почками, их следует замочить в воде на полчаса. После этого их можно безопасно употреблять в пищу.