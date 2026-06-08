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Недорогие субпродукты для собак 0 41

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недорогие субпродукты для собак

Многие владельцы собак предпочитают покупать сушеные лакомства для своих питомцев, которые могут быть довольно дорогими.

 

На самом деле, это обычные субпродукты, которые можно регулярно приобретать для животных с значительной экономией.

Какие субпродукты можно безопасно давать собаке?

Сердца

Собакам подходят любые сердца, если у них нет аллергии на определенный вид белка. Этот субпродукт можно давать даже в сыром виде, хотя многие предпочитают ошпаривать сердца кипятком.

Рубец

Не каждый владелец собаки готов покупать и готовить рубец, однако это лакомство очень полезно для питомца и может значительно улучшить его здоровье. Сырой рубец считается более питательным.

Калтык

Покупка калтыка для собаки может значительно улучшить ее здоровье. Этот субпродукт обладает вкусным мясом и высокой питательной ценностью, при этом стоит недорого.

Печень

С печенью стоит быть осторожнее. Эксперты рекомендуют давать ее редко и в небольших количествах, не превышая 5% от общего объема мяса.

Лакомства

Если вы хотите порадовать собаку, обратите внимание на уши, губы и хвосты. В этих субпродуктах содержится мало мяса, но иногда их можно давать в качестве лакомства.

Почки

Перед тем как кормить собаку сырыми почками, их следует замочить в воде на полчаса. После этого их можно безопасно употреблять в пищу.

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