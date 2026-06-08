В Латвии продолжается активный сезон дорожных работ. Сейчас строительные и ремонтные работы ведутся сразу на 60 участках государственных автодорог, а на некоторых маршрутах водителям приходится закладывать дополнительно до часа на дорогу.

На сети государственных автодорог Латвии продолжаются масштабные ремонтные работы. По данным Latvijas valsts ceļi (LVC), ограничения движения сейчас действуют на 60 участках по всей стране.

Работы ведутся не только на дорогах, но и на мостах, путепроводах и объектах дорожной безопасности. Всего ремонт проходит на десяти участках главных государственных дорог, десяти региональных трассах, 26 местных дорогах, а также на шести мостах и путепроводах. Ещё восемь проектов связаны с повышением безопасности движения.

Наиболее серьёзные затруднения для водителей сейчас наблюдаются на Даугавпилсском шоссе (A6). На участке между Госпори и Ницгале работают светофоры и действуют ограничения скорости до 50–70 км/ч. Проезд через ремонтируемый отрезок может занять около 40 минут.

Дополнительные задержки ожидают водителей и на участке A6 между Калнишки и Любасте, где на прохождение зоны ремонта требуется примерно 25 минут.

Сложной остаётся ситуация и на Даугавпилсской окружной дороге (A14). В районе транспортной развязки и на участке до Свенте оборудованы три регулируемых светофорами отрезка, а время проезда увеличивается примерно на полчаса.

Что важно знать: самые большие потери времени сейчас фиксируются не на магистралях возле Риги, а на отдельных региональных дорогах, где количество светофорных участков достигает семи.

Так, на дороге Гулбене — Балви — Виляка — Виентули (P35) между Литене и Балви движение регулируется семью светофорами. Проезд ремонтируемого участка может занять до 55 минут.

Серьёзные ограничения действуют и на дороге Бауска — Айзкраукле (P87), где часть маршрута возле Озолайне закрыта для транзитного транспорта и организован объезд. Здесь водителям следует рассчитывать примерно на 40 дополнительных минут в пути.

Продолжаются работы и в окрестностях столицы. На Бауском шоссе (A7) возле Риги ведётся строительство объектов, связанных с четвёртой очередью Южного моста, а также создаётся новое вело-пешеходное соединение между Кекавой и Ригой. На этом участке движение организовано по одной полосе в каждом направлении.

Ограничения также действуют на дорогах в Курземе, Латгале и Видземе, включая маршруты в сторону Колки, Рои, Приекуле, Кокнесе и Лудзы.

С началом летнего сезона интенсивность дорожных работ традиционно увеличивается. Водителям рекомендуется заранее проверять маршруты и учитывать возможные задержки, особенно при поездках на большие расстояния и в выходные дни.