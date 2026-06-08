Летний сезон привёл к росту очередей на пограничном переходе в Нарве, через который многие продолжают ездить в Россию. При этом уже с середины июня пункт пропуска будет работать на четыре часа меньше, что может ещё больше увеличить время ожидания.

На пограничном переходе между Эстонией и Россией в Нарве фиксируется заметный рост числа пересекающих границу. Если в обычные дни утром в очереди находятся около 100 человек, то летом их количество достигает примерно 200, сообщают Новости ТВ3.

Несмотря на рекомендации властей стран Балтии отказаться от поездок в Россию и Беларусь без крайней необходимости, поток путешественников остаётся значительным. Особенно это заметно в Нарве — крупнейшем сухопутном пункте пропуска на эстонско-российской границе.

Ситуация может осложниться уже в ближайшие недели. С середины июня эстонская сторона сокращает режим работы пограничного пункта. Вместо нынешнего графика до 23:00 переход будет открыт только до 19:00.

Министр внутренних дел Эстонии Игор Таро объяснил это решение необходимостью перераспределить сотрудников для усиления патрулирования и выполнения других задач в сфере безопасности.

Новость вызвала недовольство среди людей, регулярно пересекающих границу. Многие опасаются, что время ожидания станет ещё больше.

Некоторые пассажиры считают, что проблему можно решить увеличением числа сотрудников на пограничном пункте. Другие жалуются на длительное ожидание и неудобства, связанные с пересечением границы.

Депутат Нарвского городского собрания Михаил Паншин предложил рассмотреть возможность особого порядка для людей, которые ездят в Россию на работу, учёбу или для посещения родственников. Однако Министерство внутренних дел Эстонии пока не поддерживает такую идею.

При этом власти предупреждают: желающим пересечь границу стоит заранее учитывать возможные задержки.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Анти Энсалу отметил, что не все путешественники смогут пройти контроль в тот же день. По его словам, людям следует заранее продумать варианты ночлега, поскольку ожидание на улице может затянуться на многие часы.

Сокращённый график работы вводится как минимум до середины августа. Однако власти не исключают, что ограничения могут сохранить и после окончания летнего сезона.

Для жителей Латвии, Литвы и Эстонии, которые продолжают пользоваться этим маршрутом, это означает более длительное ожидание и необходимость тщательнее планировать поездки через российско-эстонскую границу.