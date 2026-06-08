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Лидер Китая впервые за шесть лет посетил КНДР 0 137

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин.

ФОТО: пресс-фото

Председатель КНР Си Цзиньпин начал двухдневный государственный визит в Северную Корею. Поездка проходит на фоне активизации контактов между Пекином и Пхеньяном и стала первым визитом китайского лидера в КНДР за последние шесть лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Пхеньян с государственным визитом, который продлится два дня. Самолёт с китайской делегацией приземлился в столице Северной Кореи, сообщили государственные СМИ Китая.

Визит проходит на фоне сохраняющегося стратегического партнёрства между Пекином и Пхеньяном. Китай остаётся главным дипломатическим и политическим союзником Северной Кореи, которая продолжает находиться под жёсткими международными санкциями.

Несмотря на традиционно тесные отношения двух стран, личные визиты китайских лидеров в КНДР происходят нечасто. Последний раз Си Цзиньпин посещал Северную Корею летом 2019 года.

Тогда это был первый визит главы Китая в Пхеньян за 14 лет. До Си последним китайским лидером, посетившим КНДР, был Ху Цзиньтао в 2005 году.

Что важно знать: подобные визиты рассматриваются как важный политический сигнал. Они демонстрируют уровень отношений между двумя странами и обычно сопровождаются обсуждением вопросов безопасности, экономики и региональной политики.

Активизация контактов между Пекином и Пхеньяном наблюдается и в последние годы. В сентябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай, где принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

На том же мероприятии присутствовал и президент России Владимир Путин, что привлекло внимание международного сообщества к взаимодействию между Китаем, Северной Кореей и Россией.

Хотя официальная программа нынешнего визита пока подробно не раскрывается, ожидается, что стороны обсудят развитие двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Поездка Си Цзиньпина подтверждает, что Китай продолжает играть ключевую роль во внешнеполитической поддержке Северной Кореи и остаётся её важнейшим международным партнёром.

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#КНДР #санкции #дипломатия #Си Цзиньпин #Китай #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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