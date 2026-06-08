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«Наш влюблённый путь начался шесть лет назад»: Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с годовщиной свадьбы 0 92

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Катерина Ковальчук поделилась редкими романтическими кадрами с Гариком Харламовым и поздравила супруга со второй годовщиной свадьбы. Актриса призналась, что до сих пор не верит, как быстро пролетело время с момента их знакомства.

Супруги отмечают бумажную свадьбу. В честь важной даты Катерина Ковальчук опубликовала в социальных сетях фотографии с совместной фотосессии и посвятила мужу трогательное послание.

«В этот день два года назад (что? Это же было буквально вчера) мы стали мужем и женой. А уже почти шесть (!) лет назад начался наш влюблённый путь», — написала актриса.

Отношения Катерины Ковальчук и Гарика Харламова начались в 2019 году. После нескольких лет романа пара официально зарегистрировала брак летом 2024 года. Для 33-летней актрисы этот союз стал первым.

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Для Харламова этот брак стал третьим. Ранее шоумен был женат на Юлии Лещенко, а затем на актрисе Кристине Асмус. Их развод сопровождался публичными спорами и громкими заявлениями. Асмус утверждала, что после расставания бывший супруг практически ничего ей не оставил, тогда как сам Харламов настаивал, что продолжает полностью обеспечивать экс-жену и дочь.

В браке с Кристиной Асмус у юмориста родилась дочь Анастасия, которая появилась на свет в 2014 году.

В начале этого года в СМИ и социальных сетях активно обсуждали возможную беременность Катерины Ковальчук. Поводом для слухов стали фотографии актрисы, однако сама она позже опровергла эту информацию.

Сегодня супруги продолжают делиться моментами семейного счастья, а поклонники не скрывают восхищения их отношениями, которые, по словам Катерины, с каждым годом становятся только крепче.

Несмотря на повышенное внимание публики и постоянные слухи вокруг личной жизни, Катерина Ковальчук и Гарик Харламов продолжают строить отношения вдали от громких скандалов. Судя по словам актрисы, спустя годы совместной жизни их история любви по-прежнему остается для них особенной и вдохновляющей.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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