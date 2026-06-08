В понедельник, 8 июня 2026 года — начало одного из двух постов, которые традиционно приходятся на лето. Так как он заканчивается в праздник апостолов Петра и Павла, то и название носить или Апостольский, или Петров.
Данный пост всегда начинается через неделю после празднования православными Троицы или Пятидесятницы. Всегда начинается в понедельник. При этом, так как Троица празднуется через 50 дней после Пасхи, она, а значит, и начало этого поста, имеет плавающую дату. Бывают годы, когда пост длится 42 дня, а бывает всего 8 дней.
Что празднуют в Церкви 8 июня 2026 года
Правильное название этого поста довольно длинное и сложное — Святой пост святых славных и всехвальных апостолов. Имеет с апостолами и связано его традиционное название — апостольский или Петров. Этот длительный летний пост известен с давних веков. Ранее его придерживались те, кто по какой-то причине не держал Великого поста. Но позднее возник обычай проводить в посте весь период от Недели святых до дня Петра и Павла.
Смысл поста
Этот пост нужен не только чтобы усмирить плоть, сделаться лучше, но и чтобы сохранить в себе радость, которая получена в Пятидесятницу и Пасху.
Что можно есть в Петров пост?
В этот пост (в отличие от Великого) в весь период, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу. А вот мясо в течение всего поста не разрешено.
Что можно делать 8 июня 2026 года
Следует посетить храм, чтобы подготовиться к дням поста.
С утра надо отказаться от мяса и иных скоромных продуктов.
Что нельзя делать 8 июня 2026 года
Нельзя в этот день стричься и вообще посещать парикмахера.
Нельзя давать деньги в долг.
Нельзя заниматься рукоделием и вообще шить.
В этот день, как и во время всего поста не проводится венчаний.
Не следует участвовать в развлечениях и застольях.
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