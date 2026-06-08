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В Латвии впервые сбили вторгшийся из-за границы беспилотник 1 856

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Утром в понедельник в воздушном пространстве Латвии был уничтожен беспилотник, проникший на территорию страны из-за рубежа. По данным Национальных вооружённых сил, дрон сбили французские истребители НАТО в Латгале.

Латвия впервые применила силу против беспилотника, вторгшегося в её воздушное пространство из-за границы. Утром в понедельник дрон был уничтожен французскими истребителями, участвующими в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Инцидент произошёл в Латгале между Резекне и Карсавой. После уничтожения объекта военные заявили, что потенциальная угроза устранена и ситуация находится под контролем.

Событию предшествовало масштабное предупреждение для жителей восточных районов страны. Утром НВС объявили о возможной угрозе в воздушном пространстве над Алуксненским, Балвским, Лудзенским и Резекненским краями, а также над городом Резекне.

Жителям части Латгале было рекомендовано оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен и следить за официальной информацией. Также людей просили немедленно сообщать о низколетящих или подозрительных объектах по телефону экстренных служб.

Что важно знать: это первый подтверждённый случай уничтожения беспилотника, проникшего в воздушное пространство Латвии, с тех пор как подобные инциденты начали регулярно фиксироваться на восточной границе страны.

В последние месяцы жители Латгале и Видземе неоднократно получали экстренные предупреждения о возможных угрозах в воздухе. Несколько беспилотников ранее уже пересекали границу или приближались к ней.

Часть таких аппаратов падала самостоятельно, некоторые взрывались после падения. В соседней Эстонии один из дронов ранее был сбит самолётом миссии НАТО.

По оценкам специалистов, подобные беспилотники связаны с продолжающейся войной между Россией и Украиной. Речь идёт об аппаратах, которые по различным причинам отклоняются от маршрута и оказываются в воздушном пространстве соседних государств.

После серии подобных инцидентов Латвия усилила систему противовоздушной обороны на восточной границе и увеличила взаимодействие с союзниками по НАТО.

Тема защиты воздушного пространства приобрела в стране и политическое значение. Один из предыдущих инцидентов с проникновением беспилотника вызвал серьёзную критику действий властей и привёл к отставке министра обороны Андриса Спрудса. Впоследствии правительство Эвики Силини также ушло в отставку.

Нынешний случай стал первым, когда потенциальная угроза была не только зафиксирована, но и нейтрализована силами союзников непосредственно в воздушном пространстве Латвии.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #технологии #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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