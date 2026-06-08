Несмотря на ужесточение требований к академической честности, в интернете по-прежнему можно без труда заказать курсовую, дипломную или магистерскую работу. Более того, такие услуги в Латвии фактически остаются вне прямого запрета, хотя использование купленных работ может привести к серьёзным последствиям для студентов.

Поиск по запросу о написании академических работ приводит к десяткам сайтов, предлагающих помощь в подготовке учебных и научных текстов, пишет tv3.lv. Авторы объявлений обещают избавить клиентов от стресса и сэкономить время, взяв на себя всё — от курсовых работ до магистерских диссертаций.

Стоимость услуг зависит от уровня работы. На одних сайтах дипломную работу предлагают подготовить примерно за 200 евро, а магистерскую — за 250 евро. На других расценки заметно выше: бакалаврская работа стоит от 250 евро, дипломная — от 300 евро, а магистерская — от 500 евро.

Процесс оформления заказа обычно максимально упрощён. Клиенту достаточно указать тему, объём и сроки выполнения работы, после чего внести предоплату и дождаться результата.

В последние годы к традиционным услугам добавилось ещё одно направление — переработка текстов, созданных искусственным интеллектом. Некоторые исполнители прямо заявляют, что готовы доработать материал таким образом, чтобы использование ИИ было сложнее обнаружить при проверке.

При этом многие сайты активно демонстрируют опыт работы, количество выполненных заказов и отзывы клиентов. Некоторые утверждают, что подготовили уже более пяти или даже десяти тысяч работ.

Список предлагаемых тем охватывает практически все сферы — от бизнеса и логистики до медицины, спорта и права. Нередко один и тот же исполнитель заявляет компетентность сразу в десятках различных дисциплин.

В Министерстве образования и науки подчёркивают, что сама по себе продажа академических работ в Латвии напрямую не запрещена. Однако проблемы возникают в тот момент, когда студент выдаёт чужой текст за собственный.

«Если студент сдаёт работу, подготовленную другим человеком, как собственную, это считается тяжёлым нарушением академической честности — подлогом авторства, который является одной из форм плагиата», — пояснили в министерстве.

Там также напоминают, что юридическим автором работы является человек, который её написал. Соответственно, представление чужого текста как собственного означает предоставление недостоверной информации.

По данным министерства, специального законодательства, которое прямо запрещало бы деятельность подобных сайтов или предусматривало их блокировку, в Латвии сейчас нет. Поэтому контроль в основном ложится на сами учебные заведения, которые проверяют подлинность представленных работ и выявляют нарушения академической честности.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: купить дипломную работу можно практически открыто, однако её использование может обернуться для студента дисциплинарными санкциями вплоть до отчисления.

Пока государство не ввело отдельное регулирование, рынок академических работ продолжает существовать практически без ограничений, несмотря на борьбу вузов с плагиатом и подлогом авторства.