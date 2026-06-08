Государственное агентство лекарств (ГАЛ) поделилось тревожными данными: в прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 суточных доз на 1000 жителей в день (СДЖ), что почти на 3% больше, чем в 2024 году, когда потребление составляло 15,46 СДЖ.

Панацея от всех бед?

Иными словами, примерно 29 тысяч жителей Латвии – теоретически, конечно – ежедневно (!) употребляли одну терапевтическую дозу антибиотиков. То есть, уровень потребления антибиотиков не просто продолжал оставаться высоким, но и показал тенденцию к увеличению.

В амбулаторном секторе потребление антибиотиков достигло 14,14 СДЖ в 2025 году (на 2,9% больше, чем в 2024 году). Наиболее широко использовались пенициллины (4,80 СДЖ), за ними следовали тетрациклины (3,24 СДЖ) и макролиды, линкозамиды и стрептограмины – 2,88 (СДЖ). Особенно стремительный рост наблюдался в потреблении тетрациклинов – за год он увеличился на 28,6%.

Показательно, что при выборе между антибиотиками узкого и широкого (сверхширокого) спектра действия предпочтение все чаще отдается последним.

Закалка для микробов

Такое увлечение вызывает беспокойство прежде всего потому, что чрезмерное использование антибиотиков широкого спектра действия значительно увеличивает риск развития антимикробной резистентности. Проще говоря, болезнетворные микроорганизмы обретают способность микроорганизмов выживать и размножаться, несмотря на воздействие лекарственных препаратов, которые применяются для их уничтожения.

Соответственно, справляться с инфекциями, которые ранее относительно легко поддавались лечению определенными препаратами, в будущем может стать гораздо сложнее — вплоть до опасности для жизни пациента. К слову, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже считает антимикробную резистентность одной из самых серьезных глобальных угроз для общественного здравоохранения.

Чуть помедленнее, кони!

Согласно данным ГАЛ, Латвия по-прежнему сохраняет относительно высокую долю так называемых антибиотиков «первого выбора» или «первой линии» — то есть лекарств, которые рекомендуется выписывать пациенту для стартовой терапии конкретного инфекционного заболевания еще до получения результатов посева.

В прошлом году на такие препараты приходилось 68,6% от общего потребления антибиотиков, что превышает целевой показатель Европейского союза — 65%. Причем использование антибиотиков широкого спектра действия в стране продолжает расти.

С учетом нынешней ситуации и в связи с тем, что Евросоюз поставил перед Латвией цель к 2030 году довести потребление антибиотиков до 12,6 СДЖ, за оставшийся период потребление антибиотиков придется сократить на 20,7%.

От редакции

Понятно, что необоснованное употребление любых лекарств вредно для здоровья. Однако в случае с антибиотиками возникают и встречные вопросы.

В первую очередь потому, что антибиотик просто так не купить: их выписывают врачи на основании определенных медицинских показаний.

Означает ли вышесказанное, что часть антибиотиков выписывается необоснованно? Если это так, — почему?

Но если все антибиотики выписываются обоснованно — за счет чего тогда сокращать их потребление, выполняя требование Евросоюза? Не выписывать пациентам, которые в них реально нуждаются?!

Или констатация факта, что при выборе между антибиотиками узкого и широкого (сверхширокого) спектра действия предпочтение все чаще отдается последним; не говорит ли это о том, что у нас далеко не все ладно с диагностикой заболеваний, почему и отдается предпочтение тому самому «широкому спектру»?

Хорошо бы все это выяснить перед тем, как начать кампанию по «экономии» антибиотиков в свете директив ЕС. Ну и, самом собой, усилить меры по профилактике заболеваний — чтобы населению в принципе требовалось поменьше лекарств, и антибиотиков в том числе…