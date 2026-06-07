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Любопытно: людей какого возраста в Латвии больше всего? 0 275

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2026
LETA
Изображение к статье: Улица, люди

В начале этого года самыми многочисленными возрастными группами в Латвии были жители в возрасте 38 и 39 лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

На начало года в Латвии проживали 1 845 096 человек. Из них 988 497 составляли женщины, а 856 599 — мужчины.

Больше всего жителей — 29 498 человек — были в возрасте 38 лет. Среди них насчитывалось 15 207 мужчин и 14 291 женщина.

Возраст 39 лет имели 29 348 жителей, в том числе 15 163 мужчины и 14 185 женщин.

Ещё 28 453 человека были в возрасте 42 лет, среди них 14 786 мужчин и 13 667 женщин.

В стране также проживали 257 человек в возрасте 100 лет и старше. Из них 226 были женщинами и 31 — мужчиной.

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#Латвия #демография #возраст #старение #население #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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