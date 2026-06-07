В начале этого года самыми многочисленными возрастными группами в Латвии были жители в возрасте 38 и 39 лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

На начало года в Латвии проживали 1 845 096 человек. Из них 988 497 составляли женщины, а 856 599 — мужчины.

Больше всего жителей — 29 498 человек — были в возрасте 38 лет. Среди них насчитывалось 15 207 мужчин и 14 291 женщина.

Возраст 39 лет имели 29 348 жителей, в том числе 15 163 мужчины и 14 185 женщин.

Ещё 28 453 человека были в возрасте 42 лет, среди них 14 786 мужчин и 13 667 женщин.

В стране также проживали 257 человек в возрасте 100 лет и старше. Из них 226 были женщинами и 31 — мужчиной.