Борец за все хорошее и против всего русского, депутат Рижской думы Лиана Ланга поделилась своими наблюдениями за нелатышами, встреченными ею в автобусе.

«Ехала в автобусе, садятся русские в Саулкалне. Здороваются по-латышски, билеты покупают по-латышски. Так должен вести себя русский, если хочет быть частью Латвии!», – написала в соцсети Ланга (урожденная Бокша).

Неожиданная похвала вызвала дискуссию. Некая Эвита поспешила сообщить, что «Русские бывают разные». И в качестве примера привела печальную историю: «От соседа в Каугури получила сообщение, что являюсь ужасной националисткой, и, что мне нужно куда-то переехать. Что же я сделала? Поздоровалась по-латышски!».

«Да, это так. О таких, кто обзывает латышей нацистами, нужно сообщать в соответствующие службы», – делится советом Ланга.

Некий комментатор kkl влез с вопросом не по теме: «Почему вы, живя в Икшкиле, баллотировались в Риге, а не в своем Огреском крае? Не пришлось бы и каждое утро слушать русских из Саулкалне».

Ланга была готова к такому вопросу: «Я рижанка, родилась в Риге, зарегистрирована в рижской квартире, у меня есть собственность за пределами Риги, как и у многих латышей. Вы определённо не будете решать, где мне жить, какими автобусами передвигаться, что видеть и наблюдать, что комментировать».

А вот этот вопрос остался без ответа: «Во-первых, уважаемая дама, вы уже с самого начала проявляете неуважение к людям, называя их русскими. Такое пренебрежительное выражение, как «саулкалнские русские», некорректно — это русскоязычные жители. Радуйтесь тому, что они говорят по-латышски, а не относитесь к ним свысока, разжигая неприязнь и выражаясь в такой высокомерной форме.»

А еще один комментатор раскрыл секрет знания латышского языка русскими пассажирами автобуса: «В Саулкалне не было русской школы».