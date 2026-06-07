Лето только началось, а вместе с ним вернулся и главный сезонный вопрос: ждать ли жары или придется чаще доставать куртки? По словам ведущего прогноза погоды программы «900 секунд» Мартина Бергштейна, нынешние прогнозы дают основания рассчитывать на более теплое лето, особенно во второй половине сезона.

Однако специалист предупреждает: формулировка «теплее нормы» вовсе не означает непрерывную жару. Скорее речь идет о повышенной вероятности периодов сильного тепла и волн жары, хотя между ними по-прежнему ожидаются прохладные и дождливые периоды.

Метеоролог напоминает, что для латвийского лета это абсолютно нормально — солнечные дни традиционно сменяются более прохладной погодой, и ничего необычного в этом нет.

Тем, кто уже планирует отпуска, свадьбы, фестивали или праздники, эксперт советует не слишком доверять долгосрочным прогнозам. Наиболее точными остаются прогнозы на ближайшие часы и дни, а относительно надежно оценивать погоду можно примерно за 7-10 дней вперед.

Отдельно многих интересует погода на Лиго. Пока точных прогнозов синоптики не дают, но первые сигналы выглядят оптимистично: длинные праздничные выходные, вероятнее всего, окажутся теплее обычного. Впрочем, полностью без дождя, по мнению специалиста, скорее всего не обойдется.