На Основной сцене Театра Вахтангова в Москве прошла большая премьера - спектакль «Блеск и пепел» (16+) в постановке режиссера Анатолия Шульева. Он же - автор идеи этой семейной саги об одной русской ювелирной династии.

Как признался Анатолий Шульев, однажды ему попалась книга о ювелирном доме Cartier. Заинтересовался. Оттолкнувшись от истории французских ювелиров, Шульев решил изучить жизнь их российских коллег. Карл Фаберже – первый, кто вспоминается в этой связи. Но не единственный. Были и другие, например, Павел Овчинников - золотых дел мастер, один из основателей русской ювелирной школы. По происхождению - из крепостных крестьян, родом из села Отрадное (теперь это Москва). Подростком учился в мастерской по производству золотых и серебряных изделий. Получил вольную. Женился. На приданое жены основал собственную мастерскую, которая потом станет прибыльной фабрикой. Его успех был стремительный как ракета. Овчинников побеждал на международных выставках, получал ордена и метали, дорос до звания поставщика Двора Его Императорского Величества задолго до Фаберже.

Вот этот удивительный человек стал прототипом главного героя спектакля «Блеск и Пепел». В вахтанговской постановке его зовут Павлом Кутейниковым. Есть в его биографии приметы и события из жизни и других мастеров.

По синопсису Шульева, пьесу написал поэт, драматург и актер Сергей Плотов. А режиссер занялся поиском исполнителя на главную роль. Говорит, что искал долго. Лучшей кандидатуры, чем Виктор Сухоруков, не нашел.

В свой юбилейный год (в ноябре Сухорукову исполнится 75 лет – Ред.) я получил очередное приглашение от театра Вахтангова, - признался нам Виктор Сухоруков. - Я давно не работаю в казённом театре. Но тут такая история, что согласился сразу.

Народную артистку Ирину Купченко (78) тоже не пришлось уговаривать. Она играет жену Павла Кутейникова – Анну Сергеевну. Роль хранительницы семейного очага, смиренной и самоотверженной жены и матери Ирине Петровне понятна и близка, созвучна личным переживаниям.

Сыновей Павла Кутейникова играют артисты Владимир Гуськов, Василий Симонов, Николай Романовский, Егор Разливанов… Есть ещё и приемный сын Пётр (актер Александр Галочкин).

Время действия - между двух революций, 1905-м и 1917-м годом (реальный Павел Овчинников до этих исторических потрясений не дожил, он умер в 1888 году) .

История семьи на разломе эпох. Ну а пока, в начале спектакля, в доме Кутейниковых праздник. Глава семьи Павел Анисимович (Виктор Сухоруков) показывает сыновьям эскиз кабинетных часов – свою «последнюю работу для людей»… И торжественно объявляет, что оставляет ювелирную фабрику сыновьям. Уже всё распределил. Старший сын Михаил (Владимир Гуськов) займется экономикой, он силён в счете. Сын Арсений – художник, поэтому будет делать эскизы. Третий сын Николай болеет за мировую справедливость, он возьмет на себя социальный сектор – больницы для рабочих, детсады – для их детей. Отец всё продумал, всё предусмотрел. Но на следующее утро…

По привычке к 9.00 он уже на работе. А его наследников нет. У одного вечер был длинный, у другого утро внезапное. Один не проснулся, другой ещё не ложился. Кутейников требует от сыновей деловой хватки, как у Лопахина из модного спектакля «Вишнёвый сад». Он был в МХТ, хороший, говорит, театр. Учит думать. Но сыновья спектакль по Чехову не видели. Мысли их заняты другим. Ошибся в них отец. «Ох, как вы меня огорчили», - сокрушается он. Сын Николай увлекся революцией, рассуждает о свободе. Но что он знает? «Свободу надо заработать, - говорит бывший крепостной Павел Кутейников. - Николай на всем готовом в Москве вырос»... Другой сын-художник вместо чертежей изящных узоров, цветочков да бабочек, рисует квадраты и прямоугольники (в 1915 появился «Черный квадрат» Малевича). Ну ладно, пускай квадратики, лишь бы их копировали все ювелиры мира.

У Павла Кутейникова рушится всё, и семья, и надежды, и любимая фабрика. Золотой век кончился. Наступило новое время, но принесло ли оно счастье? Сын Арсений (Василий Симонов), тот, который был художником, на войне (Первой мировой) потерял руку, лишился профессии. Катастрофа за катастрофой.

Кроме приемыша Петра, ювелирная фабрика никому не нужна. Но Пётр оказался Иудой, он в душе всегда ненавидел отца за экзекуции и наказания. За то, что собственник и эксплуататор. А Пётр - пролетарий, класс-гегемон, экспроприирует экспроприаторов и мечтает возглавить фабрику «Красный ювелир». Мир сошел с ума. Раскололся подобно Титанику.

Художник Максим Обрезков придумал эффектную иллюстрацию - построил на сцене расколотый пополам черный квадрат с роскошным золотым орнаментом. Блеск и пепел. В финале на заднике сцены бьется алое полотнище – пламя революции, в котором гибнет семья ювелира. И не только она, революция погубила многих ради иллюзорного счастья всего человечества.

Монументальная сценография Максима Обрезкова и работа художника по свету Александра Матвеева красноречивей любых слов о цене революций да и в целом исторических потрясений.

Виктора Сухорукова в этом спектакле выступил в непривычном для себя амплуа. Он известен по трагикомическим ролям, где комическое всё-таки преобладает. В спектакле «Блеск и пепел» он трагик. Пока ещё не король Лир, но разлад в семье и потеря связи с детьми делает их с Кутейниковым похожими.