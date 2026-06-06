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Шоумен Малахов пустился в семейный отдых на Мальдивах 0 63

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей и Наталья.

Его супруга - коллега по журналистике.

54-летний телеведущий Андрей Малахов опубликовал в социальных сетях кадры с отдыха на Мальдивах. В отпуск он отправился вместе с семьей: 46-летней супругой Натальей Шкулевой и их наследником.

На одном из снимков в кадр попал восьмилетний сын пары Александр. На фотографии мальчик стоит спиной к камере в футболке с именем футболиста Лионеля Месси.

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«Любовь», — лаконично подписал публикацию телеведущий.

Напомним, Андрей Малахов женат на дочери журналиста и издателя газет и журналов Виктора Шкулева Наталье. Женщина работает в бизнесе отца.

Пара появилась вместе на публике в 2009 году, а поженилась в Версальском дворце в Париже в 2011 году. Свадьба знаменитостей прошла в обстановке строжайшей секретности. В 2017 году в семье родился сын Александр, которого родители скрывают от публики, не показывая общественности лицо мальчика.

Дальние родственники Андрея Малахова по линии отца живут в Судане, Йемене, Саудовской Аравии, Азербайджане и Дагестане, а по материнской — в России, США, Мексике и Бразилии.

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#звезды #отдых #социальные сети #семья #отпуск #свадьба #знаменитости #журналистика
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