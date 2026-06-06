В финале россиянка обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую. Матч завершился со счетом 6:3; 6:2.

Мирра Андреева — 19-летняя российская теннисистка, родилась в Красноярске, сейчас тренируется в академии в Каннах (Франция).

В её активе уже есть серебряная медаль Олимпиады-2024 в Париже, которую она завоевала в парном разряде в возрасте 17 лет.

Мирру тренирует легендарная испанская теннисистка, чемпионка Уимблдона Кончита Мартинес. Под её руководством Андреева сильно прибавила в тактике и хладнокровии. В полуфинале Андреева разгромила сильную украинскую грунтовичку Марту Костюк (6:1, 6:3), подойдя к главному матчу против Майи Хвалиньской в статусе абсолютного фаворита.

24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньская занимала перед турниром лишь 114-е место в мировом рейтинге, прошла квалификацию и стала первой теннисисткой в Открытой эре, сумевшей выйти в финал Ролан Гаррос через отборочные соревнования.

Перед стартом турнира у Майи практически не было спонсоров. Она приехала в Париж с расчетом всего на неделю и призналась, что сильно переживала, хватит ли ей денег на оплату отеля.

Выход в финал гарантировал ей чек как минимум на 1,625 млн долларов (1,4 млн евро), что почти в два раза превышает все её заработки за предыдущую карьеру. Теперь она может купить себе собственный отель.

Несколько лет назад Майя брала паузу в карьере из-за тяжелой борьбы с депрессией и неуверенностью в себе. Она тяжело переживала, что её подруга детства и бывшая партнерша по юниорскому парному разряду Ига Швёнтек стала первой ракеткой мира, пока сама Майя не могла войти в топ-100.

По ходу турнира (с учетом квалификации она выиграла 9 матчей подряд) полька выбила олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь, Марию Саккари, Анну Калинскую и Диану Шнайдер. В Париже её прозвали «королевой укороченных ударов» за умный, тонкий и нестандартный стиль игры.