Чемпионат мира 2026 года снова выведет на главную арену мирового футбола ряд самых именитых сборных, но при этом оставит за бортом несколько громких имен. Для одних стран это лишь временная пауза, для других же отсутствие на турнире превратилось в затянувшуюся футбольную рану.

Самым поразительным отсутствием по-прежнему остается Италия: четырехкратные чемпионы мира пропустят уже третий подряд мундиаль, последний раз сыграв на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Это один из самых глубоких кризисов в истории Скуадры адзурры, тем более что всего два десятилетия назад она находилась на вершине мирового футбола. На чемпионате мира 2026 года не будет и ряда сборных, игравших в Катаре в 2022-м. Дания, Польша, Уэльс, Камерун, Сербия и Коста-Рика не сумели пробиться на турнир и останутся дома. Нигерия, Россия и Исландия пропустят второй мундиаль подряд, последний раз выступив на чемпионате мира в России в 2018 году.

Еще дольше засуха продолжается для Словакии и Словении: они пропустят уже четвертый подряд чемпионат мира после последнего участия в ЮАР в 2010 году. Греция и Чили увеличат перерыв до трех турниров, их последнее появление приходится на чемпионат мира в Бразилии в 2014 году. Среди самых заметных «долгожителей» в списке отсутствующих — Румыния и Ирландия. Румыния пропустит уже седьмой чемпионат мира подряд: в последний раз она отбиралась на Францию-1998. Ирландия, в последний раз игравшая на мировом первенстве в 2002 году, теперь наблюдает за шестым турниром подряд из дома.

Главные отсутствующие

Италия: мировой гигант на спаде

Мало какие потери в мировом футболе выглядят столь шокирующими, как отсутствие Италии. Скуадра адзурра остается одной из самых успешных сборных в истории, на ее счету четыре титула чемпиона мира (1934, 1938, 1982 и 2006 годы).

Их последний триумф состоялся в Берлине в 2006 году в финале против Франции — матче, запомнившемся не только победой Италии, но и знаменитым удалением Зинедина Зидана за удар головой Марко Матерацци.

С тех пор падение оказалось стремительным: провалы в отборе на чемпионаты мира 2018, 2022 и теперь уже 2026 годов, причем каждый новый удар был болезненнее предыдущего.

Румыния: магия Хаджи и длинное ожидание с 1998 года

«Золотое поколение» Румынии достигло пика на чемпионате мира 1994 года в США. Под руководством Георге Хаджи, которого часто называли «марадоной Карпат», команда вышла в четвертьфинал, показав один из самых зрелищных футболов на турнире.

Тот турнир фактически стал концом эпохи, хотя Румыния прошла и на Францию-1998, где дошла до 1/8 финала. С тех пор она семь раз подряд не попадала на чемпионаты мира, хотя последние выступления на чемпионатах Европы дают основания думать, что команда наконец-то снова движется в верном направлении.

Уэльс: от Пеле до Гарета Бэйла

Уэльсу пришлось ждать возвращения на чемпионат мира 64 года: выход в Катар-2022 установил европейский рекорд по самому длинному перерыву между участиями.

Главным достижением валлийцев остается турнир 1958 года, где команда дошла до четвертьфинала и уступила Бразилии после гола 17-летнего Пеле.

Возвращение в 2022 году, во многом благодаря Гарету Бэйлу, прервало историческую засуху. Однако вылет в отборе на чемпионат мира 2026 года от Боснии и Герцеговины стал тяжелым ударом для болельщиков Уэльса, которым вновь предстоит следить за турниром из дома.

Северная Корея: чудо-1966 и возвращение в 2010-м

Северная Корея сотворила одну из главных сенсаций в истории чемпионатов мира, обыграв Италию в 1966 году и выйдя в четвертьфинал, став мировым символом духа аутсайдера.

Вернуться в финальную стадию турнира им удалось лишь через 44 года — на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Но тот поход закончился разочарованием: команда проиграла все три матча с общей разницей мячей 1–12. С тех пор она больше не выходила на чемпионат мира.

Канада: новая сила в мировом футболе?

Сборная Канады впервые сыграла на чемпионате мира в 1986 году, не забив ни одного мяча и завершив турнир с разницей 0–5.

Возвращение в 2022-м после 36-летнего перерыва обозначило появление многообещающего поколения во главе с Альфонсо Дэвисом. Хотя команда вновь не набрала ни одного очка, ей на этот раз удалось дважды поразить ворота соперников.

Теперь, будучи одним из хозяев чемпионата мира 2026 года, Канада получает реальный шанс выйти в плей-офф — достижение, которое стало бы вершиной футбольной истории страны.

Ирландия: сказка Италии-90

Звездный час Ирландии пришелся на чемпионат мира 1990 года: команда Джека Чарльтона дошла до четвертьфинала уже в своем дебютном турнире, вызвав бурю празднований по всей стране.

Ирландцы выходили и на чемпионаты мира 1994 и 2002 годов, но с тех пор больше не возвращались, а успех в Италии до сих пор остается их главным футбольным достижением.

На этот раз ирландцам чуть-чуть не хватило: они уступили Чехии в серии пенальти в полуфинале европейских стыковых матчей, хотя вели 2:1 до 86-й минуты. В итоге именно Чехия оформила путевку, обыграв в финале по пенальти Данию.

Сборные, о которых почти забыли, что они вообще играли на чемпионате мира

Куба: забытые четвертьфиналисты 1938 года

Немногие помнят, что Куба добралась до четвертьфинала чемпионата мира 1938 года — до сих пор это главное достижение в истории футбола Карибского региона.

Тогда Куба обыграла Румынию в переигровке после того, как первая встреча завершилась со счетом 3:3, — в те времена серии пенальти еще не применялись. В четвертьфинале кубинцы столкнулись с мощной сборной Швеции и проиграли 0:8. С тех пор Куба больше ни разу не выходила на чемпионат мира.

Индонезия: пионеры Азии

Индонезия, тогда выступавшая под названием Голландская Ост-Индия, стала первой азиатской страной, сыгравшей на чемпионате мира — также в 1938 году.

Их поход длился всего один матч, но его историческое значение огромно. В первом раунде команда попала на Венгрию и проиграла 0:6, однако свое место в футбольной истории она уже тогда обеспечила навсегда.

Израиль: единственное участие 56 лет назад

Сборная Израиля всего один раз выходила на чемпионат мира — в Мексике-1970.

Ничья 1:1 со Швецией до сих пор считается одним из ключевых эпизодов футбольной истории страны. В целом Израиль выступил достойно: сыграл 0:0 с Италией и уступил лишь Уругваю — 0:2.

Ямайка: «Reggae Boyz»

Единственное появление Ямайки на чемпионате мира состоялось во Франции в 1998 году.

Крупные поражения от Хорватии и Аргентины мало повлияли на боевой настрой «Reggae Boyz», приберегших лучший футбол для заключительного матча группы против Японии. Памятная победа 2:1 принесла Ямайке симпатии болельщиков по всему миру, а автор обоих голов Тео Уитмор навсегда вписал свое имя в футбольный фольклор страны.

Китай: мечта, которая все еще ждет продолжения

Китай впервые пробился на чемпионат мира в 2002 году, но вылетел после трех поражений, не забив ни разу и завершив турнир с разницей мячей 0–9.

С тех пор сборной не удается даже приблизиться к очередной путевке, и мечта о втором выходе на чемпионат мира кажется такой же далекой, как и прежде.

Громкие возвращения

Одновременно на чемпионат мира ярко возвращаются сразу несколько сборных. Япония, Саудовская Аравия и Алжир вновь пробились на турнир и продолжают укреплять статус постоянных представителей Азии и Африки. Особый интерес вызывают возвращения ряда исторических европейских команд. Турция сыграет в финальной стадии впервые с 2002 года, когда сенсационно стала третьей в Корее и Японии. После долгого перерыва возвращается и Норвегия — теперь во главе с новым поколением звезд, которое возглавляет Эрлинг Холанн.

На главную сцену возвращаются и Шотландия, Австрия, Чехия и Парагвай, придавая турниру дополнительный колорит и историческую глубину.

Таким образом, чемпионат мира 2026 года обещает стать захватывающей смесью камбэков, разочарований и новой надежды. Для одних сборных пропуск турнира — лишь временная неудача. Для других каждый чемпионат мира, за которым приходится наблюдать со стороны, превращается во все более болезненную страницу футбольной истории.