Новый предводитель министров Андрис Кулбергс на платформе социальных сетей Facebook сообщил, что хочет по-новому организовать заседания Кабинета министров и формирование повестки дня, указав, что календарь заполняется очень быстро.

«Быть премьером — это вызов в плане поиска свободного времени. К сожалению, в Кабинет министров к нам идет куча дерьма и вопросов, которым не место на уровне Кабинета министров», — уточнил он.

В качестве примера он приводит утверждение цен на билеты в музеи и другие вопросы, ответственность за которые должна лежать на плечах министерств.

Кулбергс уже подсчитал, что у нового правительства впереди 88 рабочих дней, а это означает, что состоятся только 17 регулярных заседаний.

Как писал BB.lv, правительство Кулбергса Сейм утвердил 28 мая. Вечером того дня состоялось торжественное заседание правительства под руководством Кулбергса, однако на нем не рассматривались никакие вопросы.