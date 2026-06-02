В Латвии предлагают навсегда сохранить пониженный НДС на хлеб, молоко и курятину

Дата публикации: 02.06.2026
Изображение к статье: Прилавок с курятиной в магазине и продавщица

Изображение: BB.lv/AI.

Новый министр земледелия Улдис Аугулис считает, что введённую с июля пониженную ставку НДС на хлеб, молочные продукты, мясо птицы и яйца необходимо сделать постоянной. По его мнению, частое изменение налоговых правил создаёт неопределённость как для производителей, так и для покупателей.

Пониженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы необходимо сохранить на постоянной основе. Об этом в эфире программы «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заявил министр земледелия Улдис Аугулис.

По словам министра, Министерство земледелия будет добиваться того, чтобы льготная ставка была предусмотрена и в государственном бюджете на следующий год, а в дальнейшем стала постоянной нормой.

«Мы не можем метаться — один год вводить, потом отменять, затем снова снижать. Нужно добиться того, чтобы это стало постоянной нормой», — подчеркнул Аугулис.

Согласно ранее принятым решениям, с 1 июля 2026 года в Латвии начнёт действовать пониженная ставка НДС в размере 12% на отдельные виды хлебобулочной продукции, молочные продукты, продукцию из мяса птицы и яйца.

Пока предусмотрено, что эта мера будет временной и сохранится только в течение одного года — до 30 июня 2027 года.

Сторонники льготной ставки считают, что снижение налога поможет удержать цены на социально значимые продукты питания и поддержать местных производителей. Кроме того, постоянный режим налогообложения позволил бы предприятиям более уверенно планировать свою деятельность.

В то же время вопрос о продлении льготы после 2027 года будет зависеть от бюджетных возможностей государства и оценки фактического влияния пониженной ставки на цены в магазинах.

Тема снижения НДС на продукты питания в Латвии обсуждается уже много лет. Ранее льготная ставка применялась к свежим фруктам, ягодам и овощам, произведённым в странах Балтии, и сторонники этой политики неоднократно указывали, что снижение налога помогает уменьшать теневую экономику и поддерживать местное сельское хозяйство.

Теперь Министерство земледелия предлагает распространить долгосрочный подход и на другие основные продукты питания, которые ежедневно присутствуют в рационе большинства жителей страны.

#цены #Латвия #бюджет #налоговая политика #экономика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
