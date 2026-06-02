Многие туристы ориентируются на количество звезд при выборе гостиницы, однако специалисты уверяют: этот показатель далеко не всегда говорит о качестве отдыха.

Эксперт по путешествиям Челси Дикенсон объяснила, на что действительно стоит обращать внимание при бронировании отеля.

От выбора гостиницы во многом зависит впечатление от отпуска. Неудобное расположение, устаревшие номера или плохой сервис способны испортить даже самую долгожданную поездку. При этом многие уверены, что комфортный отдых возможен только в дорогих четырех- или пятизвездочных отелях.

Однако эксперт в сфере туризма Челси Дикенсон считает такой подход ошибочным. По ее словам, при выборе жилья гораздо важнее изучать отзывы гостей и расположение отеля, чем обращать внимание на количество звезд.

«Звездность часто отражает наличие дополнительных услуг и инфраструктуры, а не те параметры, которые действительно важны большинству путешественников: чистоту, комфорт, качество обслуживания и состояние номеров», — объясняет специалист.

По словам Дикенсон, трехзвездочный отель вполне может оказаться уютнее и удобнее роскошной «пятерки». Например, в нем может не быть большого бассейна или круглосуточной стойки регистрации, зато гостей будут ждать чистые номера, современный ремонт и хороший завтрак.

Эксперт рекомендует перед бронированием обратить внимание на несколько ключевых факторов:

расположение отеля;

инфраструктуру вокруг;

актуальные фотографии номеров и территории;

наличие действительно нужных услуг;

отзывы реальных постояльцев.

Особенно важно учитывать цель поездки. Если путешественник собирается большую часть времени проводить в городе, осматривая достопримечательности, то удаленный пятизвездочный отель может оказаться менее удобным, чем скромная гостиница в центре.

Для семей с детьми, наоборот, важнее наличие бассейна, анимации и других развлечений на территории отеля, чем его близость к туристическим объектам.

Поэтому специалисты советуют сначала определить свои приоритеты, а уже затем оценивать категорию гостиницы. Такой подход помогает не только выбрать более подходящий вариант размещения, но и существенно сэкономить.

Как отмечает Челси Дикенсон, звезды на фасаде далеко не всегда гарантируют идеальный отдых. Гораздо важнее внимательно изучить отзывы, фотографии и особенности конкретного отеля. Нередко именно такой подход позволяет найти комфортное жилье по разумной цене и избежать лишних расходов во время отпуска.

Количество звезд остается лишь одним из ориентиров при выборе гостиницы и далеко не всегда отражает реальное качество отдыха. Гораздо важнее учитывать расположение, отзывы гостей и собственные потребности — именно такой подход помогает найти комфортный отель и избежать неоправданных расходов.