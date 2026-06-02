Одно из самых распространенных женских эндокринных заболеваний официально получило новое название. Синдром поликистозных яичников, которым страдает каждая восьмая женщина в мире, теперь называется полиэндокринным метаболическим овариальным синдромом (ПМОС). Специалисты считают, что это поможет точнее отражать суть болезни, ускорить постановку диагноза и привлечь внимание к проблемам, которые долгое время оставались в тени.

В мае в авторитетном медицинском журнале The Lancet была опубликована статья о переименовании синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) в полиэндокринный метаболический овариальный синдром (ПМОС). В тот же день об изменении официально объявили на Европейском конгрессе по эндокринологии в Праге, сообщает BBC.

К этому решению ученые, врачи и пациентки шли более десяти лет. Еще в 2012 году специалисты Национальных институтов здоровья США заявили, что прежнее название не отражает реальной природы заболевания и вводит в заблуждение как пациенток, так и врачей.

По мнению авторов исследования, старое название способствовало поздней диагностике, фрагментарному лечению и даже стигматизации женщин с этим диагнозом.

Что такое ПМОС простыми словами?

Полиэндокринный метаболический овариальный синдром — это комплексное заболевание, которое одновременно затрагивает гормональную систему, обмен веществ и работу яичников.

Из-за гормональных нарушений у женщины могут возникать нерегулярные менструации, проблемы с овуляцией, набор веса, акне, выпадение волос и повышенный риск развития сахарного диабета. При этом организм часто хуже реагирует на инсулин, что дополнительно влияет на обмен веществ.

Насколько распространено заболевание?

По данным Всемирной организации здравоохранения, ПМОС встречается у 10–13% женщин репродуктивного возраста. Это одно из самых распространенных эндокринных нарушений у женщин.

При этом специалисты считают, что до 70% пациенток не имеют официального диагноза. Многие годами обращаются к врачам с жалобами на нерегулярный цикл, лишний вес или проблемы с кожей, не подозревая, что все эти симптомы связаны между собой.

Почему старое название считалось неудачным?

Название «синдром поликистозных яичников» акцентировало внимание только на изменениях в яичниках. Однако наличие характерной картины на УЗИ вовсе не является обязательным признаком заболевания.

Более того, речь идет не о настоящих кистах. То, что выглядит как кисты на ультразвуковом исследовании, чаще всего представляет собой фолликулы, развитие которых остановилось до овуляции.

В результате многие женщины и даже врачи воспринимали заболевание исключительно как гинекологическую проблему, не связывая его с нарушением обмена веществ, инсулинорезистентностью, тревожностью или повышенным риском диабета.

Основные симптомы ПМОС

Проявления заболевания могут быть очень разными. Среди наиболее распространенных признаков:

нерегулярный менструальный цикл или отсутствие овуляции;

трудности с зачатием;

акне и повышенная жирность кожи;

выпадение волос;

избыточный рост волос по мужскому типу;

инсулинорезистентность;

склонность к набору веса;

повышенный риск тревожных и депрессивных расстройств.

Для постановки диагноза обычно достаточно сочетания двух из трех признаков: нарушения овуляции, избытка андрогенов или характерных изменений яичников на УЗИ.

Почему диагноз часто ставят слишком поздно?

По международным данным, у многих женщин постановка диагноза занимает около двух лет, а почти половине пациенток приходится обращаться более чем к двум специалистам.

Нередко жалобы на нерегулярный цикл объясняют стрессом, лишним весом или возрастными особенностями. Многие женщины годами получают только гормональные контрацептивы, которые маскируют симптомы, но не помогают разобраться в причинах заболевания.

Из-за этого пациентки могут долго не понимать, почему сталкиваются с проблемами веса, кожи, настроения или репродуктивного здоровья.

Можно ли вылечить ПМОС?

Полностью избавиться от синдрома одной таблеткой невозможно. Однако современные методы лечения позволяют эффективно контролировать заболевание и значительно улучшать качество жизни.

Тактика терапии зависит от конкретных целей женщины: планирует ли она беременность, нуждается ли в контрацепции, какие симптомы беспокоят больше всего и имеются ли сопутствующие заболевания.

Важную роль играют образ жизни, питание, физическая активность и контроль массы тела. В ряде случаев дополнительно применяются лекарственные препараты и гормональная терапия.

Это только проблема с зачатием?

Нет. Именно поэтому новое название считается более точным.

ПМОС влияет не только на репродуктивную функцию, но и на обмен веществ, состояние кожи, психологическое здоровье и риск развития хронических заболеваний. Без лечения заболевание может повышать вероятность сахарного диабета, сердечно-сосудистых нарушений, гиперплазии эндометрия и других осложнений.

При этом сам диагноз вовсе не означает бесплодие. Большинство женщин с ПМОС могут забеременеть самостоятельно или после коррекции образа жизни и лечения.

Переименование СПКЯ в ПМОС не изменило критерии диагностики и методы лечения, однако позволило точнее описать суть заболевания. Новый термин подчеркивает, что речь идет не только о работе яичников, а о сложном нарушении, затрагивающем гормональную систему, обмен веществ и общее состояние здоровья женщины. Специалисты надеются, что это поможет раньше выявлять заболевание, улучшить качество медицинской помощи и избавить пациенток от многих мифов и заблуждений.